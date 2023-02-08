Pakistan'ın yardım uçağı Adana'ya iniş yaptı

Radio Pakistan'daki habere göre, Pakistan Hava Kuvvetlerine ait Lahor'dan kalkan C-130 nakliye uçağı içerisinde yaklaşık 8 bin 500 ton yardım malzemesiyle Adana'ya ulaştı.

Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait tarifeli uçakla 7 ton yardım malzemesi de İstanbul'a vardı.

Pakistanlı yetkililer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yardım tırının da kısa süre içinde Türkiye'ye doğru yola çıkacağını söyledi.

Öte yandan, Gaziantep'ten tahliye edilen 19 Pakistan vatandaşı, Adana'ya getirildi. Tahliye edilen Pakistanlılardan 3'ü İstanbul'a, 16'sı da ülkesine götürülecek.

Pakistan'dan "Al Khidmat" ve "Muslim Hands" gibi sivil toplum kuruluşları da yardım çalışmalarında bulunmak için Türkiye'deki deprem bölgelerine ulaştı.

Dün, 52 kişilik arama kurtarma ekibi ve 25 ton yardım malzemesi, PIA'ya ait uçakla İstanbul'a varmıştı.

İçerisinde askeri arama kurtarma ekibi ve yardım malzemelerinin bulunduğu silahlı kuvvetlere ait C-130 nakliye uçağı da dün Adana'ya iniş yapmıştı.