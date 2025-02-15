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Palandöken Dağı'ndan çığ düştü! İşte o anlar

Erzurum'da Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmı kayak merkezinin kuzey pistine aktı, olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan kimse olmadığı bildirildi.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 12:13 - Güncelleme:
Palandöken Dağı'ndan çığ düştü! İşte o anlar
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Palandöken Dağı'nda "Yusufun Deresi" mevkisi diye tabir edilen bölgeden çığ düştü.

Yamaçtan kopan çığın bir kısmı, kayak merkezinin kuzey pistindeki bir alana aktı.

Bu anlar, bölgedeki bir kayakçının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'ndaki Yusufun Deresi mevkisinde düşen çığın kuzey pistine aktığını, olayda ilk tespitlere göre ölen ya da yaralananın olmadığını bildirdi.

Çiftçi, Palandöken'de konuşlandırılan ekiplerin de ihbarın hemen ardından bölgeye intikal ederek çalışmalara başladığını söyledi.

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