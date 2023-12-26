Palandöken'de 143 santimetre kar

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 143, Ergan'da 131, Hakkari'de 121, Kartalkaya'da 75, Keltepe'de 60, Sarıkamış'ta 58, Yıldıztepe'de 42, Ilgaz'da 36, Erciyes'te 24, Mersivan'da 21, Çambaşı'da 17, Yalnızçam'da 16, Uludağ'da 15, Yıldızdağı'nda 13, Zigana'da 12, Murat Dağı, Haserek ve Denizli'de 9, Kop ve Elmadağ'da 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 26.12.2023 En düşük En yüksek Palandöken ÇB -16 0 Hakkari ÇB -15 -1 Ergan PB -6 1 Sarıkamış PB -4 2 Ilgaz S -3 3 Kartalkaya S 1 5 Uludağ AB 5 8 Yalnızçam KY -2 3 Zigana ÇB -1 2 Erciyes AB -1 6 Yıldıztepe S -2 4 Murat Dağı AB 2 7 Kop ÇB -2 4 Denizli S 0 8

(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, S: Sisli)