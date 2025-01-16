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Palandöken'de kar kalınlığı 130 santimetreye çıktı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 09:49 - Güncelleme:
Palandöken'de kar kalınlığı 130 santimetreye çıktı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 130, Ergan'da 105, Palandöken 2'de 100, Nemrut'ta 84, Kartalkaya'da 80, Uludağ'da 69, Sarıkamış'ta 64, Erciyes'te 54, Hakkari'de 53, Yıldız Dağı'nda 50, Zigana'da 47, Mersivan'da 40, Kop'ta 39, Davraz ve Hesarek'te 38, Çambaşı'nda 32, Gevaş Abalı'da 22, Yedikuyular'da 20, Ilgaz'da 19, Murat Dağı'nda 18, Denizli ve Saklıkent'te 16, Yalnızçam'da 15 ve Yıldıztepe'de 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez16.01.2025En düşükEn yüksek
PalandökenKY-5-1
ErganKY-12
Palandöken 2KY-3-1
NemrutKY-21
KartalkayaKY-4-3
UludağHKY-20
SarıkamışKY-52
HakkariÇB-16-3
Yıldız DağıKY02
ZiganaGSY1219
ErciyesKY-40
KopKY-33
DavrazS-33
HesarekKY-30
Gevaş AbalıKY-34
IlgazKY-21
Murat DağıÇB-23
DenizliS-45
SaklıkentS-26
YalnızçamKY-11-1
YıldıztepeKY-21

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, S: Sisli)

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