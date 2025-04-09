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Palet Türk Müziği İlkokulu Yetenek Değerlendirme Sınavı başvuruları başladı

Türkiye'nin ilk Türk Müziği ilkokulu unvanına sahip Palet Türk Müziği İlkokulu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için yetenek değerlendirme sınavı başvurularını almaya başladı. Müziğe yetenekli çocukları keşfetmek ve onları sanat dünyasına kazandırmak amacıyla kurulan okul, yeni öğrencilerini bu sınavla belirleyecek. Yetenek değerlendirme sınavı için son başvuru tarihi: 20 Nisan.

9 Nisan 2025 Çarşamba 14:32 - Güncelleme:
Palet Türk Müziği İlkokulu Yetenek Değerlendirme Sınavı başvuruları başladı
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Türk Müziği temelli bir eğitim modeli uygulayarak geleceğin sanatçılarını yetiştiren Palet Türk Müziği İlkokulu, yeni öğrencilerini 21-26 Nisan arasında yapılacak 'Yetenek Değerlendirme Sınavı' ile kabul edecek. Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) çatısı altında eğitim veren okul, Türkiye'yi uluslararası ölçekte temsil edecek sanatçıların küçük yaşlarda yetiştirilmesi gerektiği vizyonuna yatırım yapıyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul müfredatının tamamen uygulandığı okulda, ders programına özel olarak hazırlanan müzik branş dersleri ilave ediliyor. Bu sayede öğrenciler iyi bir akademik eğitimin yanı sıra sanatsal donanımlara sahip bir birey olarak yetişiyor.

ALANINDA UZMAN EĞİTMENLERLE GENİŞ KAPSAMLI TÜRK MÜZİĞİ EĞİTİMİ

Türkiye'nin ilk Türk müziği ilkokulu unvanını taşıyan Palet Türk Müziği İlkokulu'nda eğitim; alanında uzman akademisyenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları ve TRT sanatçılarından oluşan güçlü bir kadro tarafından veriliyor.

Müfredat kapsamında öğrenciler; ud, kanun, keman, ney, tanbur, klasik kemençe, kabak kemâne, mey, kaval, balaban, ritim sazlar (kudüm, bendir, daire) ve bağlama gibi geleneksel Türk müziği enstrümanlarıyla eğitim alıyor. Ayrıca solfej-nazariyat, ritim uygulamaları, ses eğitimi-repertuvar ve oyunlu müzik tarihi dersleri ile müziğin temellerini en iyi şekilde öğreniliyor.

Bunun yanı sıra sanata uygun olarak tasarlanan kampüsünde, öğrencilere tam donanımlı konser salonu, tematik Türk müziği müzesi, ses kayıt stüdyosu, enstrüman yapım atölyesi, dijital ses arşivi ve akustik avlu gibi benzersiz imkanlar sağlanıyor

YETENEKLER UZMAN JÜRİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLİYOR

Yetenek değerlendirme sınavı; ses sorma, ritim sorma ve şarkı söyleme olmak üzere üç aşamadan oluşuyor. Uzman jüri tarafından yapılacak sınavda adayların müzikal yetenekleri detaylı şekilde ölçülerek, en yetenekli çocukların seçilmesi planlanıyor.

BAŞVURULAR 20 NİSAN'A KADAR YAPILACAK

Türkiye'de ilk kez uygulanan bu özel eğitim modelinden faydalanmak isteyen öğrenciler, sınırlı kontenjan ve özel burs imkanlarıyla Palet Türk Müziği İlkokulu'na başvuruda bulunabilecek. Türk müziğinin geleceğinde yer almak isteyen yetenekli çocuklar için başvuru adresi:

BAŞVURU ADRESİ İÇİN TIKLAYIN

  • Türk Müziği İlkokulu
  • Yetenek Değerlendirme Sınavı
  • 2025-2026 Eğitim-Yıl

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