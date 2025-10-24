Palet Türk Müziği Müzesi'nin resmi açılışı gerçekleşti... Bilal Erdoğan: Çocuklarımızın Türk müziğimizin zenginliğinden haberdar olmalarını amaçlıyoruz

Türk Müziği Müzesi resmi açılışı, Türkiye'nin ilk Türk müziği ilkokulu olan Palet Türk Müziği İlkokulu'nda gerçekleşti. Müzenin açılış törenine; Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz, akademisyenler ve sanatseverler katıldı.

Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş, açılış töreninde yaptığı konuşmada müzenin kuruluş süreci ve geldiği noktaya dair bilgiler paylaştı. Gümüş: "Okulumuzun kuruluşundan beri vâr olan Türk Müziği Müzesi'nde, zaman içerisinde Ayten Yavaşça, Hüseyin Top gibi kıymetli büyüklerimizin okulumuza yapmış olduğu armağanlar ile bir genişleme ve büyüme söz konusu oldu. Müzemizin son haline gelişinde enstrüman yapımcısı Feridun Oğul'un koleksiyonunu da dahil etmemizle bu güzel hacme ulaştı. Güzel bir gelişmeyi de arz etmek isterim ki bu müzemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel müzeleri arasına dahil edildi" dedi.

Açılışta gerçekleştirilen kurdele kesiminde Yüce Gümüş ile birlikte; Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz ve Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı yer aldı.

NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN: TÜRK MÜZİĞİNE DOĞAN ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ

Açılışın ardından, "Türk Müziği Çocuk Enstrümanları Yapım Yarışması Ödül Töreni" düzenlendi. Ödül Töreni'nde konuşan Bilal Erdoğan, Türk müziğinin geleceğini korumanın yolunun çocukları erken yaşta kendi kültürleriyle tanıştırmaktan geçtiğini vurguladı. Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu'nun bu vizyonla kurulduğunu belirterek, "Türk Müziği İlkokulu'nu kurduğumuzda istedik ki genç yetenekleri en erken dönemde Türk müziğine doğuralım. Yani Türk müziğine doğsun. Çünkü Türkiye'de beş-altı yaşındaki bir çocuğun müzik yeteneği fark edilirse, yüzde 95 ihtimalle o çocuk Batı müziğine yöneliyor." dedi.

Kendi eğitim yıllarından örnek veren Erdoğan, "Kartal İmam Hatip'te okurken okulda bir enstrüman kursu açılacaktı. Öğrencilere hangi enstrümanları öğrenmek istersiniz diye anket yapıldı. İlk üçte gitar, keman, piyano vardı. Ben ud yazmıştım. O zaman bile bu tablo beni düşündürmüştü" sözleriyle Türkiye'de geleneksel müzik kültürünün gençler arasında yeterince tanınmadığına dikkat çekti.

Bugün dahi durumun büyük ölçüde değişmediğini belirten Erdoğan, "Üniversitelerde yapılan benzer anketlerde de tablo aynı. Hala bugün bizim çocuklarımız, gençlerimiz bizim enstrümanlarımızın adını dahi bilmiyorlar. Sesini duymamışlar. Bizim binlerce yıla uzanan bir derinlikli müzik kültürümüz olduğundan bir haberler. Dolayısıyla bu boşluğu doldurmak, bu eksikliği gidermek için çalışmak zorundayız. İşte müzik ilkokulumuzun kurulma sebebi bu. Altı yaşında yetenekli çocukları Türk müziğine doğurmak. Böylelikle iyi icracılar sayesinde Türk müziğimizde verilen ürünlerin eserlerin seviyesini arttıralım ki toplumda daha çok karşılık bulsun" ifadelerini kullandı.

Türk Müziği Çocuk Enstrümanları Yapım Yarışması özelinde, çocuklara uygun boyutlarda enstrüman üretiminin büyük bir önem taşıdığını belirten Erdoğan, "İlkokul ikinci sınıfta çocuklarımıza enstrüman seçtiriyoruz. Bu enstrümanlar onların boyuna posuna, fiziki özelliklerine göre yapıldığında çocuklarımız çok daha erken yaşta, çok daha kolay şekilde çalmayı öğrenebiliyor. Böylece ilerleyen yaşlarda daha büyük enstrümanlara geçmeleri de kolaylaşıyor." dedi.

Bu tür yarışmaların Türk müziğine katkısına dikkat çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz dönemde gerçekleştirilen Alaaddin Yavaşça Beste Yarışması'nda genç bestekârların eserleri beni çok etkiledi. Genç yaşta bu kadar nitelikli üretim görmek, Türk müziğinin geleceği açısından büyük umut veriyor. Bizim görevimiz bu sanatçıları onore etmek, teşvik etmek ve kamuoyunun önüne çıkarmak. İnşallah bu yarışma da Türk müziğinin güçlenmesine, yeniden yaygınlaşmasına, daha kaliteli icraların ve icracıların yetişmesine vesile olur."

BİLAL ERDOĞAN: "ÇOCUKLARIMIZIN KENDİ MÜZİĞİMİZDEN HABERDAR OLMALARINI İSTİYORUZ"

Palet Türk Müziği Müzesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türk Müziği Müzesi'nin daha önce ziyaretçilere açık olduğunu ancak artık Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan müzecilik onay belgesi lisansıyla resmî statü kazandığını belirtti.

"Bu müzemizin özellikle ortaokul çağındaki çocuklarımızın ziyaret etmesini çok önemsiyor; Türk müziğimizin derinliğini, tarihî köklerini ve zenginliğini tanımalarını istiyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, Millî Eğitim Müdürlüğü ile çalıştıklarını ve özellikle Üsküdar bölgesindeki öğrenci gruplarının müzeyi ücretsiz olarak ziyaret etmelerini ve tarihi miraslarından haberdar olmalarını istediklerini söyledi.

Erdoğan, çocukların Türk müziği enstrümanlarını tanımakta zorlandıklarını hatırlatarak, "Bugün çocuklarımız kanun, ud, ney, tanbur, rebap, kabak kemane, klasik kemençe deyince bunları bilemeyebiliyor, sesini tanımayabiliyor. Dolayısıyla biz çocuklarımızı kendi müziğimizden haberdar olmaları için bu müzeyi sanatseverlerin hizmetine sunmuş olduk" dedi.

PROF. DR. GÖZDE ÇOLAKOĞLU SARI: "TÜRK MUSİKİSİNİN GELECEĞİNİ ÇOCUKLARIMIZIN ELLERİNE EMANET EDİYORUZ"

Türk Müziği Çocuk Enstrümanları Yapım Yarışması ödül töreninde konuşma yapan İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı, Türk musikisinin geleceğini çocukların ellerine emanet eden bu anlamlı çalışmanın önemine dikkat çekti. Sarı, yarışmanın, çocukların bedensel gelişimleri, öğrenme biçimleri ve müzikle ilk temaslarına uygun olarak hazırlanmış ud, kanun, tanbur ve kemençe gibi çalgıların üretimini teşvik ettiğini ifade etti. Türk müziğinin kuşaktan kuşağa, ustadan çırağa ve akademik bir çatı altında aktarılmasının en önemli misyonları olduğunu vurgulayan Sarı, "Bu mirasın yarınlara taşınması yalnızca icra ile değil, bu müziğe can veren çalgıların yaşatılması ve geliştirilmesiyle mümkündür." dedi. Sarı, Türkiye'de Türk müziği alanında çocuk çalgılarının antropometrik yaklaşımla imalatının ilk kez İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, çalgı yapımını Türk müzik kültürünün asli bir parçası olarak gördüklerini ifade etti.

YARIŞMANIN KAZANANLARI AÇIKLANDI

Türk Müziği Çocuk Enstrümanları Yapım Yarışması kapsamında dereceye giren enstrümanlar, alanında uzman akademisyenler, lutiyerler ve sanatçılardan oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme sürecinde; enstrümanların ses kalitesi, çocuklara uygun ergonomik ölçüleri, kullanılan malzemenin niteliği, işçilik, estetik tasarım ve geleneksel yapım tekniklerine uygunluk gibi kriterler dikkate alındı.

Yarışmada ödül alan isimler ve eserleri şu şekilde belirlendi:

1'incilik Ödülü: Mustafa Gençer –Tanbur

2'ncilik Ödülü: Erdoğan Akpınar – Ud

3'üncülük Ödülü: Murat Yerden – Klasik Kemençe

Cafer Açın Özel Ödülü: Cahit Ertunç – Ud (Cafer Açın Özel Ödülü)

Mansiyon 1: Salih Bilgi – Ud

Mansiyon 2: Zafer Kibar – Kanun

Tören, kazanan enstrümanların Palet Türk Müziği İlkokulu öğrencileri tarafından icra edilmesiyle sona erdi.