Palu ailesi 3. kez hakim karşısında! Palu ailesi son durum ne? Palu ailesi hikayesi sizlerle

Palu ailesi 3. kez hakim karşısında. Palu ailesi son durum ne? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Palu ailesi hikayesine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Türkiye 21 Aralık'tan beri ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında kan donduran iddiaların eşliğinde Palu Ailesi'ni konuşuyor. Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesi davasında son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. 3. kez hakim karşısına çıkan Palu ailesi mahkeme salonuna alındı. Palu ailesi son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

PALU AİLESİ 3. KEZ HAKİM KARŞISINDA!

Palu ailesi 3. kez hakim karşısında. Palu ailesi mahkeme salonuna alındı. Havva Palu cinayetleri Tuncer Ustael'in yaptığını kabul ediyor. Şaşırtıcı ifadelerin çıkacağı Palu ailesi davasında son dakika gelişmeleri geldikçe haberimizin içerisine eklenecektir. Kocaeli Adalet Sarayı'nda görülen dava sonucu heyecanla bekleniyor.

PALU AİLESİ HİKAYESİ SİZLERLE

Kocaeli'de yaşayan Palu ailesinin kabusu, Tuncer Ustael'in, kızları Emine Palu ile evlenmesiyle başladı. Kendisini ‘Cinci Hoca' olarak tanıtan Tuncer Ustael, bacanağı Ahmet Tahnal ile kayınpederi Harun Palu dışında tüm aileyi müridi haline getirdi. Tuncer Ustael, eşinin kardeşi İsa'ya, Ahmet Tahnal'ı öldürttü. İsa, “Ahmet, kardeşimi fuhuşa zorluyordu” deyince baba Harun Palu, suçu üstlendi.

Harun ve Havva Palu çiftinin 5 çocuğu bulunuyor: Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek. Çocuklardan biri olan Emine, Tuncer Ustael ile evleniyor. Kardeşi Meryem de Ahmet ile dünyaevine giriyor. Emine ve Tuncer Ustael çiftinin bir kız bir de erkek çocuğu var. Meryem ve Ahmet çiftinin de Recep ve Melike adlarında iki çocuğu dünyaya geliyor.

Tuncer Ustael kendisini tüm aile içinde ‘cinci hoca’ olarak tanıtıyor. Ailede ona sadece baba Harun ve bacanağı Meryem’in kocası Ahmet inanmıyor. Ahmet'i ortadan kaldırmak isteyen Tuncer, eşinin kardeşi İsa'yı etkisi altına alıp onu öldürtüyor. Baba Harun oğlunun hapse girmesini istemediği için suçu üstleniyor ve hapse giriyor. Ahmet ölünce Meryem ve iki çocuğu (Recep-Melike), Tuncer'in kapıcı dairesinde kalmaya başlıyor. Tuncer burada evde kalan herkese tecavüz ediyor, işkencelerde bulunuyor. İşkence ve tecavüzlerin sonucunda evden kaçmayı başaran Recep hastane kontrolünün ardından yurda yerleştiriliyor.

Anne Havva Palu’nun kızı ve torununu öldüren damat Tuncer Ustael’e yardım ettiği iddia ediliyor. Tuncer Ustael’in karısının kardeşi İsa Palu’nun bacanak Ahmet’in cinayetinde yardım ettiği iddiası var. Eşi Emine Ustael ise yüzündeki morluklara rağmen her ortamda, TV ekranlarında bile kocasını savunuyor. Fatih Palu ise baştan beri çelişkili ifadeler veriyor.