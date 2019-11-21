Palu ailesi 4. kez hakim karşısına çıkıyor! Müge Anlı Palu davasında son dakika gelişmesi var mı?
Palu ailesi 4. kez hakim karşısına çıkıyor. Müge Anlı Palu davasında son dakika gelişmesi var mı? sorusunun yanıtı tüm Müge Anlı takipçileri tarafından merak ediliyor. Türkiye 21 Aralık'tan beri ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında kan donduran iddiaların eşliğinde Palu Ailesi'ni konuşuyor. Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesi davasında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün 4. kez hakim karşısına çıkacak olan Palu ailesi hakkında yeni gelişmeler Müge Anlı canlı yayınında açıklanacak. Müge Anlı Palu davası hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
Türkiye 21 Aralık'tan beri ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında kan donduran iddiaların eşliğinde Palu Ailesi'ni konuşuyor. Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesi davasında son dakika gelişmeleri güncel olarak araştırılıyor. Bugün Palu ailesi 4. kez hakim karşısına çıkıyor. Tüm Müge Anlı takipçileri Müge Anlı Palu davasında son dakika gelişmesi var mı? sorusunun yanıtını araştırıyor. Müge Anlı Palu davası hakkında tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
PALU AİLESİ 4. KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR!
Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesi davasında son dakika gelişmeleri güncel olarak araştırılıyor. Bugün Palu ailesi 4. kez hakim karşısına çıkıyor.
MÜGE ANLI PALU DAVASINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI?
Müge Anlı Palu davasında son dakika gelişmeleri Müge Anlı canlı yayınında aktarılacak.
PALU AİLESİ OLAYI NEDİR?
Kocaeli'de yaşayan Palu ailesinin kabusu, Tuncer Ustael'in, kızları Emine Palu ile evlenmesiyle başladı. Kendisini ‘Cinci Hoca' olarak tanıtan Tuncer Ustael, bacanağı Ahmet Tahnal ile kayınpederi Harun Palu dışında tüm aileyi müridi haline getirdi. Tuncer Ustael, eşinin kardeşi İsa'ya, Ahmet Tahnal'ı öldürttü. İsa, “Ahmet, kardeşimi fuhuşa zorluyordu” deyince baba Harun Palu, suçu üstlendi.
Harun ve Havva Palu çiftinin 5 çocuğu bulunuyor: Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek. Çocuklardan biri olan Emine, Tuncer Ustael ile evleniyor. Kardeşi Meryem de Ahmet ile dünyaevine giriyor. Emine ve Tuncer Ustael çiftinin bir kız bir de erkek çocuğu var. Meryem ve Ahmet çiftinin de Recep ve Melike adlarında iki çocuğu dünyaya geliyor.
Tuncer Ustael kendisini tüm aile içinde ‘cinci hoca’ olarak tanıtıyor. Ailede ona sadece baba Harun ve bacanağı Meryem’in kocası Ahmet inanmıyor. Ahmet'i ortadan kaldırmak isteyen Tuncer, eşinin kardeşi İsa'yı etkisi altına alıp onu öldürtüyor. Baba Harun oğlunun hapse girmesini istemediği için suçu üstleniyor ve hapse giriyor. Ahmet ölünce Meryem ve iki çocuğu (Recep-Melike), Tuncer'in kapıcı dairesinde kalmaya başlıyor. Tuncer burada evde kalan herkese tecavüz ediyor, işkencelerde bulunuyor. İşkence ve tecavüzlerin sonucunda evden kaçmayı başaran Recep hastane kontrolünün ardından yurda yerleştiriliyor.
Anne Havva Palu’nun kızı ve torununu öldüren damat Tuncer Ustael’e yardım ettiği iddia ediliyor. Tuncer Ustael’in karısının kardeşi İsa Palu’nun bacanak Ahmet’in cinayetinde yardım ettiği iddiası var. Eşi Emine Ustael ise yüzündeki morluklara rağmen her ortamda, TV ekranlarında bile kocasını savunuyor. Fatih Palu ise baştan beri çelişkili ifadeler veriyor.
KENDİSİNE İNANMAYANLARDAN KURTULDU
Ahmet ölüp, baba hapse girince meydan Tuncer’e kaldı. Meryem ve çocukları Tuncer Ustael’in yanında kalmaya başladı. Yine iddialara göre, Tuncer, çocuklar da dahil olmak üzere tüm aile üyelerine inanılmaz işkenceler uyguluyor, ailede istediği kişiyi istediği zaman ceza için aç bırakıyordu.
ÖZ ÇOCUKLARINA CİNSEL İSTİSMAR
Eşi Emine’nin gözleri önünde baldızı Meryem ve iki çocuğunun yanı sıra kendi çocuklarına da cinsel istismarda bulunan Tuncer’in yaptıkları sonunda Meryem’in oğlu olan Recep, evden iki defa kaçtı. Üçüncü defa kaçtığında açlıktan baygın halde bulunup karakola teslim edilen Recep'in sağlık kontrolünde tecavüze uğradığı, aç bırakıldığı tespit edildi. Kendisine yapılanları polise anlatan Recep, yurda yerleştirildi ama enişteye de dayıya da ceza verilmedi. Ailenin bir diğer çocuğu Enes’te evden kaçtı ancak Tuncer’i savunan aile “Çocuğu maskeli kişiler kaçırdı” diye ifade verdi.
HAMİLE KALIRSA DİYE ÖLDÜRDÜ
Bütün bunlar olurken öldürülen Ahmet Tanhal’ın ailesinin peşlerinde olduğunu iddia eten Tuncer Ustael, Meryem’e araba aldırdı ve aile arabada yaşamaya başladı. İddiaya göre; Palu ailesinin otomobilde yaşadığı sırada Tuncer Ustael’in ağaca bağladığı, darp ettiği, aç bıraktığı Meryem öldü. Genç kadının cesedi ise kadını Tütünçiftlik sahiline gömüldü. Meryem’in ölümünden tam bir yıl sonra kızı Melike’de ortadan kayboldu. Tuncel Ustaer’in tecavüz ettiği 6 yaşında Melike’yi ispirto içirip öldürdüğü de iddialar arasında.
Meryem’in tüm mal varlığını ele geçiren Tuncer Ustael, bu defa Harun Palu’nun kız kardeşi Gülbahar Sadık’ın evine göz dikti. Tuncer, İsa, Ayşe Melek ve kayınvalidesi Havva ile biber gazı sıktıkları Gülbahar Sadık’a zorla boş senet imzalattı, Palu ailesi yalnızca bu sebepten ceza aldı.
İFADE DEĞİŞTİRDİLER
Harun Palu'nun 2011’de özgürlüğüne kavuşmasıyla olay yeniden gün yüzüne çıktı. Harun Palu'nun baskısı üzerine Fatih, kızı Ayşe Melek ve karısı Havva ile savcılığa gitti. Meryem ve Melike’nin Tütünçiftlik’te gömüldüğünü söylediler. Kazı yapıldı, cesetler bulunamadı. Tuncer’in soruşturma sürerken cinlerle korkuttuğu aile ifade değiştirdi. Tuncer’e karşı olan tek kişi baba Harun, şizofreni teşhisi ile akıl hastanesine kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) cinayetinin aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Konuyla ilgili bir televizyon programında, Meryem Tanhal ve Kızı Melike Tanhal'ın cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiasıyla arama çalışmaları başlatılmıştı. Cinayetle ilgili ise 9 Ocak'ta Palu ailesine yönelik operasyon düzenlendi. Polis, Palu ailesinin evinde arama yaparak, 5 kişiyi gözaltına aldı.
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