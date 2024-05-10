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Güncel

Pamukkale Belediyesi, dünyaca ünlü travertenleri çöplüğe çevirdi

CHP'li Pamukkale Belediyesi, turizm cenneti travertenleri çöplüğe çevirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait tesislerin kira bedelini beğenmeyen Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, bölgedeki çöpleri toplamayı durdurdu.

Yeni Şafak10 Mayıs 2024 Cuma 08:28 - Güncelleme:
Pamukkale Belediyesi, dünyaca ünlü travertenleri çöplüğe çevirdi
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Her yıl milyonlarca turist ağırlayan, Türkiye'nin en önemli turizm yerlerinden Pamukkale çöp yığınlarına gömüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olan alandaki turistik tesis, 2018 tarihinde, yapılan anlaşma gereği sözleşme ile Denizli Pamukkale Belediyesi'ne kiralandı. Sözleşme, 22 Mart 2024 tarihinde sone erdi. Sözleşmeyi yenilemek isteyen CHP'li Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, 500 bin TL'lik kira miktarını çok buldu. Sözleşmenin yenilenmesi ve kira bedelinin indirilmesi konusunda bakanlığa baskı yapan Ertemur, talebi kabul edilmeyince devreye "çöp silahını" devreye soktu.

UNESCO LİSTESİNDE

Yeni Şafak'ın haberine göre, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki travertenlerin bulunduğu bölgedeki işletmelerin ve turistlerin attığı çöpleri toplamayan belediye, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na şantaj ve baskı yapmaya başladı. Ertemur, bu baskı neticesinde travertenlerin kirasını düşürmeye çalışırken, bakanlık tesislerin boşaltılmasını istedi. Sadece Denizli'ye değil ülke ekonomisine katkı sağlayan travertenlerin çöplüğe çevrilmesine bölgedeki turizmciler arasında da şaşkınlığa neden oldu.

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