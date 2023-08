Pamukkale'de vatandaşlara yem desteği

Tarım ve hayvancılığa yönelik de desteklerini her geçen gün artıran Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde işlenmeyen boş arazilerde arpa ve buğday ekimi gerçekleştirerek, elde ettiği ürünlerle üreticilere yem desteği sağlıyor. Pamukkale ilçesinde hayvancılıkla uğraşan yaklaşık 537 üreticiye 50 ton yem desteği sağlanacak. Yem dağıtımının ilki Gözler Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki bizzat katılım sağladığı yem dağıtım töreni öncesinde, Gözlerli vatandaşlarla bir araya geldi. Gözler Mahallesi'nde tören öncesi gerçekleşen mahalle toplantısında, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'yi belediye başkan yardımcıları ve mahalle muhtarı yalnız bırakmadı.

"TÜM YEMLER BELEDİYEMİZİN ÜRETİMİDİR"



Pamukkale Belediyesi'nin organizasyonu ile Gözler Mahallesi'nde gerçekleşen yem dağıtım töreni ve mahalle toplantısında vatandaşlar Belediye Başkanı Avni Örki'ye taleplerini ileterek, teşekkür ettiler. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin tarım ve hayvancılık alanında ki desteklerinin garipsenmeyeceğini belirten vatandaşlar, Başkan Örki'nin başta kekik olmak üzere lavanta, adaçayı üreticisinin her zaman yanında olduğu için teşekkür ettiler. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yem desteğini tüm mahallelerde gerçekleştireceklerini belirterek, Gözler Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan 66 vatandaşa yem desteği sağlayacaklarını belirtti. Tüm ilçe genelinde hayvancılıkla uğraşan yaklaşık 537 vatandaşa 50 ton yem desteği sağlayacaklarını ifade eden Başkan Örki, "Tüm yemler belediyemizin üretimidir" dedi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilk yıl tohumluk elde etmek adına ekim gerçekleştirdiklerini ve bu yıl da 200 dönüm arazilerden 100 ton hedeflemişken, olumsuz hava şartları dolayısıyla 75 ton ürün elde ettiğini söyledi. Başkan Örki, "İlk dönemde 10 dönümle başladık. Sonraki seneye 200 dönüme çıkardık. Hedefimiz 100 ton idi ancak hava şartları bizi de vurdu ve maalesef 75 tonda kaldık. Yem ve saman desteği sözümüz vardı. Maalesef, ilçemizde bir sel felaketi yaşadık. Biz samanlarımızın tamamını o sel afetlerinde samanını kaybetmiş olan hayvancılık yapan vatandaşlarımıza dağıttık" diye konuştu.

"O NASIRLI ELLER BİRER MADALYA"



Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Gözler Mahallesi'nde vatandaşlara seslenerek, "Sizlerin o gayretli çalışmaları sonucunda biz şu anda kekik üretiminde dünyanın bir numarasıyız. Her birinizin elini sıktığımda gördüğüm o nasırlı elleriniz birer madalya. Sizlerin o nasırlı ellerini sıkmaktan, sizlerin terli alınlarını, yanık tenlerinizi görmekten gerçekten mutlu oluyorum. İşte bu emekler, bu gayretler sayesinde dünyanın bir numarası oluyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Bizlere bu gururu, ülkemize bu güzellikleri yaşattığınız için her birinize yürekten ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Örki, "Elimizden geldiğinde her türlü zorlukta yanınızda olmaya gayret ediyoruz. İlk göreve geldiğimizde bir don felaketi de yaşamıştık. O gün de tarım il müdürlüğümüzle de bir araya gelerek ürün desteği sağlamıştık. Sizlerin her türlü talebini alıyoruz, dinliyoruz ve iletilmesi gereken konuşulması gereken her yerde yüksek bir sesle dile getiriyoruz. Bundan sonra da dile getirmeye devam edeceğiz. Bugün burada hem sizlerin dertlerini hem de belediyemizden, hükümetimizden olan taleplerinizi dinlemek hem de hayvancılık yapan vatandaşlarımızın bu faaliyetlerinde bizimde bir katkımız olsun. Nasıl ki bizim vatandaşımız üretiyorsa vatandaşımızın oy verdiği belediyede üretsin. Ve arkadaşlarımıza talimat verdik. Bizim bölgemizde ekilmeyen dikilmeyen boşta kalmış arazileri tespit edin. Arpa buğday üretelim. İlk dönemde 10 dönümle başladık. Sonraki seneye 200 dönüme çıkardık. Hedefimiz 100 ton idi ancak hava şartları bizi de vurdu ve maalesef 75 tonda kaldık. Gözlerimizde toplamda 66 üreticimize, 1 ila 10 baş hayvan arasında faaliyet gösteren vatandaşlarımıza yem desteğimizi bu akşam itibariyle gerçekleştirmiş olacağız. Bütün mahallelerimizde bu şartlarımıza uyan vatandaşlarımıza desteğimizi gerçekleştireceğiz. Buradan elde ettiğiniz gelirler inşallah bereketlensin" diye konuştu. Başkan Örki, konuşmasından ardından hayvancılıkla uğraşan üreticilere yem dağıtımı gerçekleştirildi.