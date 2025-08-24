İSTANBUL 29°C / 21°C
Güncel

Pamukkale'deki yangın kontrol altında

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

24 Ağustos 2025 Pazar 09:16
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde bulunan Honaz Dağı'nda dün öğleden sonra çıkan yangına ekipler tarafından gece boyunca karadan müdahale edildi.

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, Cankurtaran Mahallesi yerleşkesine ve dağın arka tarafını da geçerek Honaz ilçe sınırına doğru ilerleyince büyük panik yaşandı. Yangına gece karadan müdahale etmek amacıyla dağın zirvesine helikopter ile ekipler bırakıldı.

Sarp ve kayalık alandan müdahalenin zor olduğu yangına destek vermek amacıyla Konya, İzmir, Burdur, Isparta ve Manisa başta olmak üzere çevre illerden de takviye orman ekipleri sevk edildi.

Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopter müdahalesinin durdurulduğu yangına iş makineleri, arazöz ve yüzlerce personelle karadan müdahale edildi.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahalenin yeniden başlamasıyla yangın kontrol altına alındı.

Yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle büyük endişeye neden olan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

