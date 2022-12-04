İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2022 Pazar / 11 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6452
  • EURO
    19,6449
  • ALTIN
    1077.07
  • BIST100
    4962.97
Güncel

Pancar yüklü tır araca çarptı: 1 yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 Kara yolunda SUV tarzı araca çarpan pancar yüklü tırın dorsesi yaklaşık 20 metre yüksekten alt geçide düştü. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

IHA4 Aralık 2022 Pazar 09:33 - Güncelleme:
Pancar yüklü tır araca çarptı: 1 yaralı
ABONE OL

D-650 Kara yolu Adapazarı istikameti Alifuatpaşa Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, H.C. idaresindeki 26 GN 677 plakalı pancar yüklü tır, aynı istikamete seyir halinde olan N.T. idaresindeki 54 LD 554 plakalı SUV tarzı araca çarptı. Meydana gelen kazada tırın dorsesi, yaklaşık 20 metre yükseklikten Alifuatpaşa Mahallesi alt geçidine düştü. Kaza sebebiyle tır sürücüsü H.C. yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü Geyve Devlet Hastanesine sevk edilirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.