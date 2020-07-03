Pandemi dönemine Türk dizileri damga vurdu: Dünyada büyük ilgi gördü

03 Temmuz 2020 Cuma 08:42 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 08:42

Türkiye’nin tanıtımına ve bilinirliğine dünyanın dört bir tarafında katkı sağlayan Türk dizileri, turizm, sağlık ve inanç diplomasisi alanlarında da Türkiye’yi öne çıkarıyor. Diriliş Ertuğrul, Vatanım Sensin gibi Türk dizileri sayesinde Türkiye’nin tarihi ve inanç değerleri yanı sıra yaşam biçimi de farklı toplumlar tarafından öğreniliyor. Kovid-19 izolasyonu döneminde de Türk dizileri dünyada büyük ilgi gördü.

EN ÇOK İZLENENLER LİSTESİNDE

Türk dizileri kültürel, tarihsel, dinsel ve dilsel anlamda Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu’da yakından takip ediliyor. Türk dizileri, yurt dışında en çok KKTC’de izleniyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Başta Diriliş Ertuğrul Kovid-19 salgını döneminde Pakistan’da hafta içi her gün yayınlandı. Bosna Hersek, Kosova ve Sırbistan’dan Şili, Arjantin, Meksika ve Brezilya’ya kadar dünyanın her yerinde Türk dizileri en çok izlenenler listesine giriyor. Ortadoğu ve Arap Yarımadası’nda Türk dizileri dublajlı olarak yayınlanıyor. İstanbul’daki yaşamı ekranlara taşıyan popüler diziler, Türkiye’ye gelen Arap turist sayısını artırıyor. Türk dizilerine en yoğun talep gelen coğrafyalardan biri de Latin Amerika.

TÜRKİYE ALGISINA POZİTİF ETKİ

Yayınlandıkları ülkelerde Türkiye’ye yönelik kalıplaşmış yargıları değiştiren Türk dizilerinin Orta Doğu’daki etkisi üzerine Katarlı gençlerle yapılan araştırmanın sonuçları dikkat çekiyor. Araştırmaya göre dizilerin Türkler ve Türkiye’deki yaşam tarzı, doğal güzellikler ve İstanbul hakkındaki fikirleri pozitif yönde etkilediği sonucuna varıldı.

EKONOMİYE 500 MİLYON DOLAR

Türk dizilerinin ekonomik boyutu da dikkat çekiyor. 2013’te 150 milyon dolar olan ihracat hacmi, 2017’de 350 milyon dolara, 2018’de de 500 milyon dolara erişti. Televizyon kanalları ve dijital platformlarda her yıl en az 50 yeni dizi yayınlanıyor. Küresel dizi ihracında Türkiye, ABD’nin ardından 2. sırada yer alıyor. 146 ülkede izleyicisiyle buluşan Türk dizileri 700 milyon kişiye ulaşıyor.