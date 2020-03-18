18 Mart 2020 Çarşamba 15:54 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 15:54

Dünya son 30 yılda SARS ve MERS'in ardından üçüncü kez corona virüs salgınıyla karşı karşıya geldi ve küresel bir tehdit oluşturmaya başladı. İlk kez Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen ve "Kovid-19" olarak adlandırılan dünya çapında ölümlere neden olan corona virüsü Dünya Sağlık Örgütünce pandemi olarak açıklandı. Bunun üzerine Pandemi ne demek? Pandemi nedir? Pandemi hastalıkları nelerdir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

PANDEMİ NE DEMEK?

Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklar verilen addır. Pandemi sözcüğü “dünyanın pek çok farklı yerinde eşzamanlı olarak hızla yayılan ve çok sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı bir hastalığın mevcudiyeti halinde” kullanılıyor.

Eğer bir bulaşıcı hastalık “yeni ve farklı bir virüs ile oluşuyor, insandan insana çok kolay bulaşabiliyorsa” işte o zaman tehdit önemsenmeye başlıyor. Bir salgına pandemi denilip denilmeyeceğine Dünya Sağlık Örgütü karar verebiliyor.

Pandemi ilanı vatandaşların hayatında, duruma ve hastalığın seyrine göre değişikliğe neden olur. DSÖ önerilerine göre ülkeler pandemi planı hazırlar. Örneğin hastaneler hazır hale getirilecek, sağlık personeli daha fazla korunacak, acil durum müdahale mekanizmaları hazır hale getirilecek ve güçlendirilecek gibi.

PANDEMİ HASTALIKLARI NELERDİR?

Dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim.

WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tanımlamasına göre bir pandemik ancak aşağıdaki üç koşulu sağladığında başlamış sayılır:

-Nüfusun daha önce maruz kalmadığı bir hastalığın ortaya çıkışı,

-Hastalığa sebep olan etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açması,

-Hastalık etmeninin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması,

Bir hastalık veya tıbbi durum sadece yaygın olması ve çok sayıda insanın ölümüne yol açması nedeniyle pandemi olarak nitelendirilemez, aynı zamanda bulaşıcı olması gereklidir. Örneğin, kanser, insanlarda çok sayıda ölüme sebep olan bir hastalık olmasına rağmen bulaşıcı olmadığı için pandemi olarak adlandırılmamaktadır. (Bazı kanser türlerinin bulaşıcı etmenler tarafından ortaya çıkabildiği unutulmamalıdır).

TARİHTEKİ PANDEMİLER;

Kara veba

Kolera

Grip

Tifo

Domuz gribi

COVID-19