Pandemi sürecinde arkadaşlarını özleyen kızı için 'bez bebeklerden sınıf' yaptı

AA 12 Haziran 2020 Cuma 11:38 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 11:38

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların kapalı olması sebebiyle uzun süredir evden dışarı çıkmayan 9 yaşındaki Ceylin'in arkadaşlarını özlemesi üzerine, annesi Sevgi Ceylan, evde bulunan atık kumaş parçaları, yün iplik, düğme ve boncuk gibi malzemelerle bez bebekler dikmeye başladı.

Ceylan, kızının el becerilerinin gelişmesi için ona da bez bebek yapımını öğretti. Arkadaşlarının ve öğretmenlerinin saç rengine göre tasarladıkları 29 bez bebeğin üzerine arkadaşlarının ve öğretmeninin isimlerini yazan küçük Ceylin, bebeklerin arkasına diktiği mıknatıslarla buzdolabına ve kalorifer peteklerine yapıştırdığı bez bebekleri ile oyunlar kurarak okul hasretini gidermeye çalıştı.

Anne Sevgi Ceylan, AA muhabirine, kızının arkadaşlarını ve okulunu çok özlediğini, onun özlemini bir nebze olsun dindirmek hem de daha faydalı vakit geçirmek için bu şekilde bebekler yaptıklarını belirtti.

Bebekleri dikerken kızıyla eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade eden Ceylan, şunları söyledi:

"Kızım Ceylin uzun zamandır okula gidemediği için evde çok fazla sıkıldı ve arkadaşlarını özledi. Bu evde kaldığımız süreci değerlendirmek için de elimizde olan malzemelerimizle bez bebekler tasarladık. Kızım bebeklerine arkadaşlarının isimlerini verdi. Çok eğlenceli çalışma oldu bizim için kızım bu bebekleri okullar açıldığında arkadaşlarına hediye etmeyi planlıyor. Bez bebeklerimizin arkalarına mıknatıs da diktik, böylelikle kızım bebeklerini kimi zaman peteklerin üzerine kimi zaman da buzdolabına yapıştırabiliyor. Severek yaptık çok güzel oldu. Bütün ebeveynlere evde kaldıkları sürede çocukları için böyle şeyler yapmalarını tavsiye ediyorum. Biz bu bebekleri yaparken kızımın aslında böyle şeylere elinin çok yatkın olduğunu da fark ettim."

- EVDE KALDIKLARI SÜREYİ FIRSATA ÇEVİRDİLER



Tasarladıkları bez bebeklerle kızının evde kaldığı sürede televizyon, telefon ve bilgisayar gibi teknoloji bağımlılığı oluşturan cihazlardan uzak kaldığının altını çizen anne Ceylan, kızıyla zaman zaman resim yaptıklarını ve kitap okuduklarını da aktardı.

Ceylin de arkadaşlarını çok özlediğini ifade ederek, bez bebekleri okul açılınca arkadaşlarına ve öğretmenine hediye edeceğini söyledi.