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Pandemi sürecinde bir süre ABD'de kalan Prof. Dr. Ramazan Korkmaz: ABD vatandaşlarında bizdeki gibi milli birlik ve yurtseverlik ruhu yok

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bir süre ABD'de kalan Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Türkiye'de pandemi sürecinin çok iyi yönetildiğini söyledi. Türk toplumunun ABD vatandaşlarına göre daha güçlü ve inançlı olduğunu dile getiren Ramazan Korkmaz, 'Onlarda bizdeki gibi birleştirici bir değer yok. Mesela bizdeki gibi milli birlik ruhu, değerler ve yurtseverlik ruhu yok. Bizim ülkemizin ve toplumumuzun değerini çok iyi bilmemiz lazım. Hükümetimiz bu pandemi sürecini çok iyi yönetti, özelikle Sağlık Bakanımızın çalışmaları takdire şayandır.' ifadelerini kullandı.

AA21 Temmuz 2020 Salı 11:27 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 11:33
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Prof. Dr. Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ocak ayında Teksas Sağlık ve Bilim Üniversitesinin daveti üzerine misafir öğretim üyesi olarak ABD'ye gittiğini anlattı. Orada 6 ay kaldığını ve bu sürede ABD'de eğitimden sağlığa pek çok sisteminin nasıl işlediğini yakından görme fırsatı bulduğunu belirten Korkmaz, en çok dikkatini çeken konunun bilim insanlarına verilen önem olduğunu vurguladı.

ABD'nin beyin göçüyle dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarını ülkeye çekmeyi hedeflediğini dile getiren Korkmaz, "ABD, kimsenin etnik kökenine ve nerede geldiğine bakmaksızın, 'Onlardan nasıl faydalanırım.' diye düşünüyor. Refah düzeyini, yaşam standartlarını yükseltiyor ve ülkeyi bilim adamları için cazibe merkezi haline getiriyor. Bu bilim adamları sayesinde de dünyaya hükmediyorlar. Bilgiye sahip olan dünyaya da sahip olur." dedi.

- "ABD PANDEMİ SÜRECİNDE KÖTÜ BİR SINAV VERDİ"

Korkmaz, ABD'nin bilim alanında yakaladığı başarıyı pandemi sürecinde gösteremediğine ve toplumun salgın nedeniyle paniklediğine şahit olduğunu belirtti.

Pandemi sürecinde ABD'nin kötü bir sınav verdiğini dile getiren Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Orada ilginç olaylara şahit oldum, Amerikan toplumunun bu kadar bencil, bireyci olduğunu bilmiyordum, çok şaşırdım. Yetişme tarzları farklı, bizim gibi değiller. Bizim toplumumuzla kıyasladığımızda tam zıt bir durum ortaya çıkıyor. Bizim toplumumuz yerdeki karıncaya bile ulu bir nazarla bakar, komşusu açken tok yatmamaya ilişkin hadisi şerifin gerekliliklerini yerine getiren, yardımsever, fedakar bir toplumuz. Onlar ise maalesef daha çok kendini düşünen, bireyci ve bencil, sadece kendini korumaya alan, pragmatik, faydacı bir toplum. Yaşlıları, acizleri, engellileri ölüme terk eden... Bakım evlerinde o insanları ziyaret ettim, çok feci durumdalar. Çok yalnız ve kaderlerine terk edilmiş durumdalar. ABD toplumu pandemi sürecinde hemen panikledi, bireysel silahlanmaya çalıştılar, marketleri yağmaladılar, her evde 3-4 silah var, poligonlarda silah eğitimleri almaya başladılar. Çok şaşırdım. 'Ne oluyor?' diye sordum. 'Hocam ABD'de bu tür olaylar çıktığında evler, dükkanlar yağmalanır.' dediler."

Türk toplumunun ABD vatandaşlarına göre daha güçlü ve inançlı olduğunu dile getiren Ramazan Korkmaz, "Onlarda bizdeki gibi birleştirici bir değer yok. Mesela bizdeki gibi milli birlik ruhu, değerler ve yurtseverlik ruhu yok. Bizim ülkemizin ve toplumumuzun değerini çok iyi bilmemiz lazım. Hükümetimiz bu pandemi sürecini çok iyi yönetti, özelikle Sağlık Bakanımızın çalışmaları takdire şayandır. Çok yüce ve kadim bir kültüre sahip olmamız bizi aynı zamanda diğer toplumlar karşısında şanslı kılıyor." ifadelerini kullandı.

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