Panelvan yolcu durağına çarptı, bir kişi hayatını kaybetti 2 kişi ise yaralı

AA 21 Mayıs 2020 Perşembe 11:59 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 11:59

Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti, eşi Asiye (62) ve oğlu Birol Asaf Gümüşler (15) ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.