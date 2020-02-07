07.02.2020 12:37 - Güncelleme: 07.02.2020 12:37

Pangolin nedir? Pangolin pulu nedir? Pangolin nerede yaşar? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Gelen son dakika bilgisine göre; Çinli araştırmacılar bir memeli türü olan ve eti için yasa dışı biçimde ticareti yapılan 'pangolin'in coronavirüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurdu. Güney Çin Ziraat Ünivertesi'nden yapılan açıklamada, "Bu son keşif virüsten korunmak, yayılmasını önlemek ve kaynağının keşfedilmesi adına büyük önem taşıyor." ifadelerine yer verildi. Pangolin hayvanı hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

PANGOLİN NEDİR?

Gagalı memelilerin, memeliler içerisindeki tür olarak gösterilir. Pangolinlerin yarısı Afrika ve yarısı da Asya’da olan 8 türü bulunuyor. Gerçek pullarla kaplı yaşayan tek memeli olarak yaşamını sürdürüyor. Pangolinlerin pulları, insan cildi ve tırnağını da oluşturan keratin proteininden oluşmuştur. Fakat, arka kenarları jilet keskinliğine sahip olduğu için pangoline sarılmak hiç doğru bir yöntem olmayacaktır. Pangolinlerin, tünel kazmak ve karınca yemek için eşelemekte kullandığı çok keskin pençeleri vardır. Korktuklarında arka bezlerinden kokarcanınkine benzer kötü kokulu, bir asit salgılarlar. Her ne kadar kedilere karınca yiyenlerden daha yakın akraba olsalar da büyük ihtimalle evde beslenmeyecek bir yapıya sahipler.

PANGOLİN PULU NEDİR?

Kimyasal olarak pangolin pulu ile tırnak yemenin bir farkı yok, ancak yine de et ve kanıyla beraber pullarının da tedavi edici özellikleri olduğu düşünülüyor. Pangolin fetüsleri bile tüketiliyor. Bu talep, pangolin kaçakçılığını cezbedici bir iş hâline geliyor. Pangolinin pulları bazı geleneksel ilaçların içerisinde bulunması yasa dışı pangolin ticaretine olan bu yüksek talebi artırıyor. Pullar, geleneksel Çin tıbbında kanser tedavisi gibi önemli hastalıklarda kullanılıyor. Çin'de her yıl tonlarca Pangolin pulu ele geçiriliyor.

PANGOLİN PULLARININ FİYATI NE KADAR?

Çin medyası, karaborsada pulların kilosunun fiyatının 700 dolara kadar çıkabildiğini aktarıyor. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) pangolinleri dünya üzerinde en çok ticareti yapılan vahşi memeli olarak tanımlıyor. Son on sene içerisinde bir milyonun üzerinde hayvanın kaçak av pazarında öldürüldüğü düşünülüyor.

PANGOLİN NEREDE YAŞAR?

Bu sıra dışı canlılar, Asya ve Afrika'da yaşan toplamda 8 türü bulunuyor. Ayrıca birkaç pangolin türünün de nesli tükeniyor. Bu tatlı canlıların boyları 30-100 cm arasında değişiyor. Vücutlarını kaplayan ilginç pullar karetinden oluşuyor.

Nesli tükenmekte olan canlılar, kendilerini korumak için top haline geldikleri anda yakalanıp poşetlere koyuluyorlar ve vakumlanarak öldürülüyorlar.