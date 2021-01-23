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Paniğe kapıldılar: Türkiye sınırımızda tatbikat yapmasın

Türkiye ve Azerbaycan'ın Kars'ta düzenleyeceği 'Kış Tatbikatı' Ermenistan'da korkuya neden oldu.

23 Ocak 2021 Cumartesi 13:18 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 13:20
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1-12 Şubat arasında Azerbaycan ile gerçekleştirilecek "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" Ermenistan'ı korkuttu.

Kars'ta düzenlenecek askeri tatbikat, 2. Karabağ  savaşında ağır bir hezimete uğrayan Ermenistan'da büyük yankı uyandırdı.

Askeri tatbikatla ilgili açıklamada bulunan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan, tatbikatın AGİT taahhütlerini ihlal ettiğini ileri sürdü. Nagdalyan, Türkiye ve Azerbaycan’ın Ermenistan sınırında askeri tatbikat düzenlemekten vazgeçmesini istedi.

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