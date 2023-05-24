14 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan HDP destekli 7'li koalisyon, ikinci tur seçimleri için milliyetçilik güzellemesi yapmaya başladı. HDP'nin oylarını alabilmek için teröre tepki gösteremeyen Kılıçdaroğlu ve ekibi bu kez gözünü milliyetçi oylara dikti.

DEMİRTAŞ PANKARTINA KAYITSIZ KALAMADI

Milliyetçilik tiyatrosuna kısa bir ara veren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir'de düzenlediği mitingde, terör suçlarından tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için özgürlük çağrısı yaptı. Mitingde bir kişinin elindeki "Demirtaş gibi dik durun" yazılı pankarta kayıtsız kalamayan İmamaoğlu, "Hepimize adalet hepimize. Adaletin Ekrem'i Selahattin'i yok. Hepimize, herkese adalet..." şeklinde konuştu.

DÜN MİLLİYETÇİ BUGÜN DEMİRTAŞ SEVİCİ

Geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayın programında milliyetçi kılığına bürünen Ekrem İmamoğlu, ülkücü bir amcanın yeğeni olduğunu öne sürmüştü. İmamoğlu, "MHP'li kardeşlerime sesleniyorum, ben ülkücülük nedir bilirim. İyi bilirim ha. Rahmetli ülkücü bir amcanın yeğeni olarak yetiştim. Benim ilk okuduğum, yani bir de okuma yazmayı erken öğrendim falan böyle Dede Korkut destanıdır. Oğuz Kaan destanıdır, onları okudum yani." ifadelerini kullanmıştı.

DEMİRTAŞ'A SELAM GÖNDERMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'daki bir mitingde HDP'lilerin taşıdığı Demirtaş posteri üzerinden selamlarını göndermişti. İmamoğlu "Selahattin Demirtaş'a selam söylüyorum sorun yok, onun adaletini diledik. Ben Selahattin Demirtaş'a defalarca selam söyledim, yine söylüyorum. Bize güveneceksin, herhalde güveneceksin. Selahattin Demirtaş'a adalet meselesiyle ilgili sözümü söyledim. Benim Gezi davasından arkadaşım yatıyor. Sadece Selahattin Demirtaş'a değil, bütün haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanlara adalet istiyoruz." demişti.