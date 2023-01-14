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Pansiyon müştemilatında yaşlı adam ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, pansiyonun müştemilat kısmında hareketsiz yatan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

IHA14 Ocak 2023 Cumartesi 13:36 - Güncelleme:
Pansiyon müştemilatında yaşlı adam ölü bulundu
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Olay, İzmit Yenişehir Mahallesi Seymen Caddesi üzerindeki pansiyonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pansiyonun müştemilatında hareketsiz halde yatan birinin görülmesi üzerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından, Nihat Oruç'un (64) hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği yerde incelemelerde bulundu. Adli Tıp tarafından, doğal ölüm gerçekleştiği belirtildi. Oruç'un cansız bedeni morga kaldırıldı.

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