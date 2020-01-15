15.01.2020 12:05 - Güncelleme: 15.01.2020 12:05

Merakla beklenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nin tarihi belli oldu. Pantene Altın Kelebek 2020 ne zaman? Pantene Altın Kelebek Ödülleri nedir? gibi sorularun yanıtları araştırılıyor. Türkiye’de sanat ve televizyon dünyasında 2019 yılının en iyilerinin ödüllendirileceği 46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 28 Şubat Cuma günü yapılacak. Daha iyi bir organizasyon için kısa bir ertelemenin ardından oylama süreci kaldığı yerden devam ediyor. Oylamanın ikinci aşaması 13 Ocak'tan 13 Şubat'a kadar devam edecek. Pantene Altın Kelebek 2020 hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar..

PANTENE ALTIN KELEBEK 2020 NE ZAMAN?

Türkiye’de sanat ve televizyon dünyasında 2019 yılının en iyilerinin ödüllendirileceği 46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 28 Şubat Cuma günü yapılacak.

Bu yılın Pantene yıldızı parlayanları Alina Boz, Ebru Şahin ve İlayda Alişan oldu.

PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ NEDİR?

Altın Kelebek Ödülleri ya da sponsorluk anlaşması gereğince Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Hürriyet'in Kelebek eki tarafından her sene verilen müzik ve televizyon ödülleri. Ödüllerin verileceği kişiler internet üzerinden verilen oylarla belirleniyor.

GEÇTİĞİMİZ YILPANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİNDE NELER OLDU?

Hürriyet Gazetesi ve Pantene işbirliği ile 45.si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreni Zorlu PSM'de birbirinden ünlü isimlerin katılımı ile yapıldı. Gecede 45 dalda ödül verildi.