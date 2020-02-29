29 Şubat 2020 Cumartesi 11:10 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 11:10

Milli Savunma Bakanı Akar, 'Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200'ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı.' dedi. Akar, atışlar sonucu Rus üretimi hava savunma sistemleri Pantsir S1 ve BUK'ın imha edildiğini söyledi. Bu açıklamanın ardından Pantsir nedir? Pantsir hava savunma sistemi özellikleri neler? Pantsir-S1 hangi ülkeler kullanıyor? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Kruz füzelerine ve İHA'lar da dahil alçak irtifalı hava hedeflerine karşı koruma sağlayan Pantsir-S1 hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

PANTSİR NEDİR?

Kendinden tahrikli karadan havaya uçaksavar füze kompleksi Pantsir-S, tüm modern hava saldırı araçlarına karşı yakın mesafeli koruma sağlamak amacıyla geliştirildi.

PANTSİR HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Pantsir-S1 de, kruz füzelerine ve İHA'lar da dahil alçak irtifalı hava hedeflerine karşı koruma sağlar.

Pantsir-S1'in temel özelliği, hem uçaksavar silahlarıyla hem de füze silahlarıyla donatılmış olmalarıdır. Tor-M2 adlı uçaksavar füze sistemiyle birlikte Pantsir, hareket halinde hedeflere ateş açma kapasitesine sahip tek hava savunma aracı durumundadır.

Rus yapımı füze savunma sistemi Pantsir-S1, Cezayir, Irak, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Ürdün ve Brezilya gibi ülkeler tarafından satın alındı. Pantsirlerin üstün özelliklerinden biri, aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklarda kullanılmasıdır. Örneğin; bu sistemler Suriye'de +50 derecede, Arktik'teyse -50 derecede askeri görevlerini yerine getiriyor.

12 57E6E tipi güdümlü uçaksavar füzesi kapasiteli 2 fırlatma mekanizması

15 metre-15 kilometre irtifadaki, 1.2-20 kilometre mesafedeki hava hedeflerini imha etme kapasitesine sahip.

Söz konusu füzeler, insansız olarak kontrol edilebilir - kompleks hedefi kendi yakalarken operatöre sadece butona basmak kalıyor.

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Etkili atış menzili 4 kilometre olup atış hızı dakikada 5000 atıştır.

Düşmana ait uçak veya helikopter doğrudan görüş alanına girecek kadar yaklaştığında kullanılır.

PANTSİR-S1 HANGİ ÜLKELER KULLANIYOR?

Rus yapımı füze savunma sistemi Pantsir-S1, Cezayir, Irak, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Ürdün ve Brezilya gibi ülkeler tarafından kullanılıyor.