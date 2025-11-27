Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ile görüştü

Katolik Kilisesi'nde mayıs ayındaki Papalık Seçimi'nde seçilen Papa 14. Leo'nun ilk dış ziyareti olma özelliği taşıyan Ankara temasları için, Roma Leonardo Da Vinci Havaalanı'ndan hareket ederek, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi. Türkiye'yi ziyaret eden 5. Vatikan Devlet Başkanı olan Papa 14. Leo, ziyaret kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüştü.