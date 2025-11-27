İSTANBUL 22°C / 12°C
27 Kasım 2025 Perşembe / 7 CemaziyelAhir 1447
  • Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ile görüştü
Güncel

Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ile görüştü

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüştü.

27 Kasım 2025 Perşembe 17:33
Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ile görüştü
Katolik Kilisesi'nde mayıs ayındaki Papalık Seçimi'nde seçilen Papa 14. Leo'nun ilk dış ziyareti olma özelliği taşıyan Ankara temasları için, Roma Leonardo Da Vinci Havaalanı'ndan hareket ederek, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi. Türkiye'yi ziyaret eden 5. Vatikan Devlet Başkanı olan Papa 14. Leo, ziyaret kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüştü.

Yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin ardından Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanlığından ayrılarak Ankara Esenboğa Havalimanı'na doğru yola çıktı.

