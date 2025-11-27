İSTANBUL 22°C / 12°C
  Papa 14. Leo Türkiye'ye geliyor... Ziyaretin ayrıntıları belli oldu
Güncel

Papa 14. Leo Türkiye'ye geliyor... Ziyaretin ayrıntıları belli oldu

Papa 14. Leo, göreve gelişinin altıncı ayında ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak. Papa 14. Leo, 27-30 Kasım tarihlerinde Ankara başta olmak üzere İstanbul ve İznik'te temaslarda bulunacak.

AA27 Kasım 2025 Perşembe 09:21
Papa 14. Leo Türkiye'ye geliyor... Ziyaretin ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini bugün Türkiye'ye gerçekleştirecek Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile İsrail'in Filistin'de devam eden soykırımı, Orta Doğu'da barışın inşası, güncel bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacak.

Papa 14. Leo, 27-30 Kasım tarihlerinde Ankara başta olmak üzere İstanbul ve İznik'te temaslarda bulunacak.

Türkiye'yi ziyaret edecek beşinci Papa olacak Papa 14. Leo, Ankara'da ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Papa 14. Leo, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo'nun baş başa görüşmesinde, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra Filistin başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.

İSTANBUL VE İZNİK'İ DE ZİYARET EDECEK

Ankara'daki temaslarının ardından cuma sabahı Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde Hristiyan din adamlarıyla bir araya gelecek Papa 14. Leo, Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret ettikten sonra helikopterle İznik'e geçecek. Papa 14. Leo, burada ayine katılacak.

Papa 14. Leo, cumartesi günü Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne gidecek, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek, Volkswagen Arena'da yapılacak ayini yönetecek.

Ziyaretinin son gününde Ermeni Apostolik Katedrali'ndeki ayine katılacak Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nin kuruluş tarihi nedeniyle patrikhaneyi tekrar ziyaret edecek ve Patrik Bartholomeos ile bir araya gelecek.

