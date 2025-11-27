İSTANBUL 22°C / 12°C
  • Papa 14. Leo'dan Türkiye vurgusu: Dünyanın geleceğinde önemli bir yere sahipsiniz
Güncel

Papa 14. Leo'dan Türkiye vurgusu: Dünyanın geleceğinde önemli bir yere sahipsiniz

Beştepe Millet Kütüphanesi'nde davetlilere hitap eden Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, 'Akdeniz'in ve tüm dünyanın hem bugünü hem de geleceğinde önemli bir yere sahipsiniz.' dedi.

27 Kasım 2025 Perşembe 16:12
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde davetlilere hitap etti.

Papa 14. Leo'nun açıklamalarından satırbaşları:

Akdeniz'in ve tüm dünyanın hem bugünü hem de geleceğinde önemli bir yere sahipsiniz.

Ülkenizin doğal güzellikleri bizleri Tanrı'nın yarattıklarını korumaya teşvik etmektedir.

İnsanlık tarihinde yüzyıllar süren çatışmaların olduğu ve dünyamızın hala adaleti, barışı çiğneyen hırslar ve seçimler nedeniyle istikrarlı olmadığı doğrudur.

Türkiye gibi dinin görünür olduğu bir toplumda Tanrı'nın bütün çocuklarının erkelerin ve kadınların vatandaşların ve yabancıların yoksulların ve zenginlerin onurunu ve özgürlüğünü korumak çok önemlidir.

Diğer ülkelerden daha da fazla olarak aile Türk kültüründe hala çok önemlidir ve ailenin merkezi konumunu desteklemeye yönelik girimler de fazlasıyla mevcuttur.

İki dünya savaşının ardından, ekonomik ve askeri güç stratejilerinin hakim olduğu, küresel düzeyde yüksek gerilimli bir çatışma dönemine tanıklık ediyoruz.

