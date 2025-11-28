Papa 14. Leo'nun İznik ziyareti bitti: İstanbul'da Saint Esprit Katedrali'ne geçti

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk yurt dışı programı kapsamında geldiği Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi bazilikada ayin yönetti. Papa, ayinin ardından tekrar İstanbul'a geldi. İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Papa 14. Leo, buradan Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'ne geçti. Burada konaklayacak olan Papa, yarın İstanbul'da çeşitli programlara katılacak.

Öte yandan Papa'nın gelişine bağlı olarak helikopterli yoğun güvenlik önlemleri de alındı. Papa'nın gelişine bağlı olarak Atatürk Havalimanı çevresi, E-5 Karayolu ve Basın Ekspres Yolu bir süre kapatılarak, trafik durduruldu.