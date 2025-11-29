İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapan Papa 14. Leo'nun İstanbul'daki temasları sürüyor.

İznik'teki ayinin ardından akşam saatlerinde yeniden İstanbul'a gelen Papa 14. Leo Türkiye ziyareti kapsamında, İstanbul'da Sultanahmet Camisi'ni ziyaret etti.

Papa 14. Leo'ya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile cami görevlileri eşlik etti.

Ziyaret nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Papa 14. Leo'nun camiden etkilendiğini düşündüğünü söyleyen Sultanahmet Cami müezzini Musa Aşgın Tunca, "Bu camiye kim girse etkileniyor. Papa 14. Leo, ilk bu camiye gelmiş. Papa olmadan önce bazı camileri gördüğünü söyledi. Ama Papa olduktan sonra ilk geldiği caminin Sultanahmet Cami olduğunu söyledi. Biz de bundan onur duyduk. Biz elimizden geleni yaptık. Mihraptan bahsettim. Biliyorsunuz. Mihrap Meryem annemizin kaldığı odanın ismi. Onu duyunca etkilendiğini düşünüyorum" dedi.

İstanbul'daki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'nde yerel kiliselerin liderleri ve Hristiyan toplulukları ile toplantıya katıldı. Fener Rum Patriği I. Bartholomeos da toplantıda yer aldı.