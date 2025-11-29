İSTANBUL 16°C / 10°C
  Papa'dan Sultanahmet Camii'ne ziyaret! ''Mihrabı duyunca etkilendi''
Güncel

Papa'dan Sultanahmet Camii'ne ziyaret! ''Mihrabı duyunca etkilendi''

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Sultanahmet Camisi'ni ziyaret etti. Tarihi camiye ilişkin Papa'ya bilgi veren Sultanahmet Cami müezzini Musa Aşgın Tunca, 'Bu camiye kim girse etkileniyor. Papa olduktan sonra ilk geldiği caminin Sultanahmet Cami olduğunu söyledi. Mihraptan bahsettim. Meryem annemizin kaldığı odanın ismi. Onu duyunca etkilendiğini düşünüyorum' dedi.

IHA29 Kasım 2025 Cumartesi 09:09
Papa'dan Sultanahmet Camii'ne ziyaret! ''Mihrabı duyunca etkilendi''
İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapan Papa 14. Leo'nun İstanbul'daki temasları sürüyor.

İznik'teki ayinin ardından akşam saatlerinde yeniden İstanbul'a gelen Papa 14. Leo Türkiye ziyareti kapsamında, İstanbul'da Sultanahmet Camisi'ni ziyaret etti.

Papa 14. Leo'ya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile cami görevlileri eşlik etti.

Ziyaret nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

SULTANAHMET CAMİ MÜEZZİNİ MUSA AŞGIN TUNCA O ANLARI ANLATTI

Papa 14. Leo'nun camiden etkilendiğini düşündüğünü söyleyen Sultanahmet Cami müezzini Musa Aşgın Tunca, "Bu camiye kim girse etkileniyor. Papa 14. Leo, ilk bu camiye gelmiş. Papa olmadan önce bazı camileri gördüğünü söyledi. Ama Papa olduktan sonra ilk geldiği caminin Sultanahmet Cami olduğunu söyledi. Biz de bundan onur duyduk. Biz elimizden geleni yaptık. Mihraptan bahsettim. Biliyorsunuz. Mihrap Meryem annemizin kaldığı odanın ismi. Onu duyunca etkilendiğini düşünüyorum" dedi.

İSTANBUL'DAKİ HRİSTİYAN TOPLULUKLAR İLE BULUŞTU

İstanbul'daki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'nde yerel kiliselerin liderleri ve Hristiyan toplulukları ile toplantıya katıldı. Fener Rum Patriği I. Bartholomeos da toplantıda yer aldı.

