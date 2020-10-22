İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2020 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,931
  • EURO
    9,3795
  • ALTIN
    483.378
  • BIST100
    1198.96
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Papağan, piton yılanı, rakun... Yurda kaçak sokulan hayvanlar Gaziantep'te korumaya alındı
Güncel

Papağan, piton yılanı, rakun... Yurda kaçak sokulan hayvanlar Gaziantep'te korumaya alındı

Yurda kaçak yollardan sokulan papağan, piton yılanı, rakun ve serval kedisinin arasında olduğu 32 hayvan, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde korumaya alındı.

AA22 Ekim 2020 Perşembe 17:32 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 17:32
ABONE OL

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1’inci Bölge Şube Müdürlüğü ekiplerine yakalanan 32 hayvan, yetkililer tarafından alınarak Gaziantep Hayvanat Bahçesine getirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, gazetecilere, hayvanların özenle kente getirildiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Toplamda 32 kaçak hayvan bulunuyor. Bu hayvanlar, papağan, piton yılanları, rakunlar ve en önemlisi serval kedisi bulunuyor. Şu anda hayvanlar karantina süresindeler. Gerekli sağlık kontrollerini yapıyoruz. 21 günlük karantina süreleri bittikten sonra bu hayvanları ziyaretçilerin görebileceği yere alacağız."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.