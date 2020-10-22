Papağan, piton yılanı, rakun... Yurda kaçak sokulan hayvanlar Gaziantep'te korumaya alındı

AA 22 Ekim 2020 Perşembe 17:32 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 17:32

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1’inci Bölge Şube Müdürlüğü ekiplerine yakalanan 32 hayvan, yetkililer tarafından alınarak Gaziantep Hayvanat Bahçesine getirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, gazetecilere, hayvanların özenle kente getirildiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Toplamda 32 kaçak hayvan bulunuyor. Bu hayvanlar, papağan, piton yılanları, rakunlar ve en önemlisi serval kedisi bulunuyor. Şu anda hayvanlar karantina süresindeler. Gerekli sağlık kontrollerini yapıyoruz. 21 günlük karantina süreleri bittikten sonra bu hayvanları ziyaretçilerin görebileceği yere alacağız."