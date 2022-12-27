Papa'nın önünde diz çöküp yalvardı! FETÖ'cü Enes Kanter yine şaşırtmadı

ABD ve Yunan televizyonlarına çıkarak sık sık Türkiye aleyhinde açıklamalar yapan FETÖ'cü Kanter, son olarak ABD'de bunun mükafatını almış ve kendisine "en iyi vatandaş ödülü" verilmişti. FETÖ'cü Kanter, bu kez de Katolik lider Papa'ya yalvararak gündem oldu.

FETÖ'cü Kanter, Papa Franciscus ile görüştü. Sözlerine "Fethullah Gülen'in size selamını getirdim" diyerek başlayan Kanter, Papa'nın önünde diz çökerek dua istedi.

O anları sosyal medyasında paylaşan Kanter, "Ne büyük bir onur. Hayatımdaki en özel anlardan biri. Pontifex ile dünyadaki insan hakları hakkında harika bir sohbet gerçekleştirdik. Özel davet için Vatikan'a teşekkür ederim." İfadelerini kullandı.