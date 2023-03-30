Papastergiu: Türkiye'ye deprem yardımı Yunan halkının inisiyatifiyle başladı

Papastergiu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yunanistan'da organize edilen kampanyaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Türkiye'deki deprem felaketi sonrasında depremzedelere yönelik kampanyaya, Yunan halkının büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Papastergiu, "Bu talebi asıl başlatan belediye başkanları değil halktı. Halk, belediye başkanlarını bu yardım için harekete geçirdi. Vatandaşların kendisi, farklı şehirlerden, hemen o gün, bir şeyler göndermek için bir mekanizma başlatmamızı talep etti. Biz sadece bu sevgiyi, Yunan halkının Türk halkına yardım ihtiyacını naklettik." diye konuştu.

Papastergiu, felaketin ilk saatlerinde gerçek ihtiyaçların ne olduğunun belirlenmesinin zor olduğunu ifade ederek, "İlk şokun ardından Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği ve Yunanistan'daki Başkonsoloslukları ile işbirliği içinde, neyin talep edildiğine dair daha net bilgi edindik." dedi.

Yunan halkının, battaniye, uyku tulumu, çadır, gıda gibi yardım malzemesini topladığına işaret eden Papastergiu, Türkiye'deki ekiplerin zorlanmaması için tüm bu malzemenin, Yunanistan'da kategorize edildikten sonra Türkiye'ye gönderildiğini ifade etti.

- YUNAN ÇOCUKLAR DA OYUNCAKLARINI DEPREMZEDE ÇOCUKLARA GÖNDERDİ



Papastergiu, yardım malzemesi arasında oyuncaklara da rastladığını belirterek "Muhtemelen Yunan ailelerinin, Yunan çocukların 'Bu da Türkiye'ye gitse iyi olur' diye düşünüp gönderdiği eşyalar gördüm. Bence, bu işin özünü gösteriyor. Çocukların, Türkiye'de evini, belki de anne babasını kaybetmiş çocukları nasıl mutlu etmek istediğini gösteriyor. Asıl önemli olan bu." diye konuştu.

Yunanistan Belediyeler Birliği Başkanı, deniz yoluyla Türkiye'ye giden yardımların Yunan armatörlerin girişimiyle Türkiye'ye ücretsiz olarak taşıdığını söyledi.

- "BELEDİYELERİN SARF ETTİĞİ ÇABAYA DEĞDİ"



KEDE Başkanı Papastergiu, ilk yardım tırı gemiye yüklendiğinde hissettikleri için, "Bunun için çabalamaya değer dediğim anlardandı. Tüm Yunanistan'dan malzeme topladık. Belediyelerin sarf ettiği çabaya değdi, çünkü bu sevgi konteynerlere girdi, kutulara girdi, yüklendi ve Türkiye'ye gitti." ifadelerini kullandı.

- DEPREM SONRASI İKİLİ İLİŞKİLERDE YAKINLAŞMA



Deprem felaketinin ardından Türkiye ve Yunanistan arasında oluşan pozitif ortama da değinen Papastergiu, "Neden kavga edelim? Bizi ayıran hiçbir şey olmadığını anlamak için acılara ve kayıplara gerek kalmamalı." dedi.

Papastergiu, ilk tır gemiye yüklendiğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı mesajın, ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in gönderdiği mektubun kendisini duygulandırdığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk meslektaşlarımın şu an çok sayıda sorunla karşı karşıya olduğundan eminim. Ama bunca soruna rağmen, Yunan halkının ve Yunanistan belediyelerinin bu inisiyatifi için bize sıcak bir mektup, sıcak sözler yazmak için vakit buldular."

İki ülkenin sağlık, eğitim, depremle mücadele gibi konulara eğilmesinin önemine işaret eden Papastergiu, "Hepimiz insanız. Tanrı bizim burada yaşamamızı istedi. Bunu görüp, farklı şeylerin önemli olduğunun farkına varmalıyız." ifadelerini kullandı.

Papastergiu, Türkiye'deki deprem felaketinin, Yunanistan'ın da depremle mücadele planlarını gözden geçirmesine ve okul, hastane gibi binaların depreme dayanıklılığının kontrol edilmesi kararına neden olduğunu belirterek, depreme hazırlık için Türkiye'deki belediyelerle işbirliği perspektifi için de "Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ile oturup, 'Ne yaptık başarılı oldu' ya da 'Türkiye, ertesi gün ne yaptı da başarılı oldu' diye bakmak, zaman kazanmak, güçlerimizi birleştirip birlikte ilerlemek bizim için mutluluk olur. Anlamlı olan bu. Asıl değerli olan şeylere yatırım yapmak." değerlendirmesini yaptı.

- TBB BAŞKANI ŞAHİN TEŞEKKÜR ETMİŞTİ



Şahin, Papastergiu'ya, Türkiye'deki depremzedelere yardımları için mektupla teşekkür etmişti.

KEDE'nin internet sayfasında paylaştığı mektupta Fatma Şahin, Yunanistan arama kurtarma ekiplerinin, 6 Şubat'ta Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde enkaz altında kalanları kurtarmak üzere ilk yardıma koşanlardan olduğunu vurgulamıştı.

Şahin, Yunanistan'daki meslektaşlarından aldıkları dayanışma mesajlarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Yunanistan halkının desteğiyle KEDE'nin üyeleri arasında bir dayanışma kampanyası organize ettiğini duymak son derece memnuniyet vericiydi." ifadelerine yer vermişti.

Yunanistan'dan gönderilen tüm yardımın İskenderun Limanı'na ulaştığını teyit eden Şahin, 28 Şubat gecesi Yunanistan'da gerçekleşen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası için de taziye mesajlarını iletmişti.

KEDE, yaptığı duyuruda Yunan halkının ülke genelindeki tüm belediyeler aracılığıyla topladığı 1500 tonun üzerinde yardımın Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere ulaştırıldığını kaydetmişti.

