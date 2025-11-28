Papa'ya vasiyet kalmıştı! İznik'te bugün tarihi ayin gerçekleştirilecek

325 yılında toplanan Birinci İznik Konsili'nde Hristiyan inancının temel doktrinleri belirlenmiş, kiliseler arası birlik konusunda tarihi kararlar alınmıştı. Papa Leo'nun ziyareti, hem bu köklü tarihe saygı niteliği taşıyor hem de Hristiyan dünyasında birlik ve ekümenik diyalog mesajı açısından sembolik değer taşıyor.

İznik'teki ayin alanı ve çevresi günler öncesinden düzenlenerek Osmanlı motifli çinilerle süslendi, ilçenin tarihi kimliğini yansıtan hazırlıklar tamamlandı. Ziyaret öncesi ilçede günlerdir yoğun bir turist hareketliliği yaşandığı, bu büyük organizasyonun İznik açısından önemli bir fırsat oluşturduğu ifade ediliyor. Papa'nın ziyaretinin ardından İznik'in uluslararası görünürlüğünün artmasıyla turizmde ciddi bir ivme beklediklerini belirtiyor.

GÜVENLİK ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

Tarihi ziyaret öncesi güvenlik güçleri ilçede yoğun tedbirler aldı. Kentin giriş ve çıkışlarında 200 polis tarafından denetim yapılırken, araçlarda arama ve kimlik kontrolü gerçekleştiriliyor. Yetkililer, ziyaret günü görev alacak personel sayısının 2 bin 300 olacağını bildirdi. Ayin alanı ve önemli noktalar çevresinde güvenlik bariyerleri oluşturulurken, ekiplerin alan taramaları aralıksız sürüyor.

Papa Leo'nun Türkiye temaslarının, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı Anadolu'nun hoşgörü geleneğine vurgu yapması açısından diplomatik ve manevi önem taşıdığı ifade ediliyor.

Papa'nın ziyareti sonrası İznik'in Hristiyan dünyası için daha da önem kazanacağı ve İstanbul'a gelen turistler için İznik'in yeniden bir turizm rotası olacağı konuşuluyor. Bu çerçevede İznik'te yeni turizm yatırımlarının da yapılması planlanıyor.

İZNİK'İN HRİSTİYANLAR İÇİN ÖNEMİ

İznik'in Hristiyan dünyası için önemi 325 yıl öncesine dayanıyor. Roma İmparatoru I. Konstantin'in talebiyle, dönemin tüm piskoposlarının katılımıyla İznik'te toplanan Birinci Konsil, Hristiyanlık tarihinde bir dönüm noktası oldu.

Bu toplantıda, kiliseyi uzun süredir meşgul eden tartışmalar ele alındı ve kararlar alındı. Hristiyan doktrininin çerçevesini çizen ilkeler İznik'te netleşti. Konsilin en kritik çıktılarından biri ise, İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu vurgulayan ve bugün hâlâ birçok kilisede okunan İznik İnanç Bildirgesinin hazırlanmasıydı.

Ayrıca, Hristiyan dünyasında yüzyıllardır süren bir başka konu olan Paskalya'nın kutlanma tarihi de burada ortak bir karara bağlandı. Böylece İznik, hem teoloji hem de kilise takvimi açısından belirleyici bir merkez haline geldi.

ÖLEN PAPA VASİYET ETMİŞTİ

Önceki Papa, Konsil'in 1700'üncü yıl dönümünde İznik'te bulunmayı özellikle istiyordu. Ancak 21 Nisan'da hayatını kaybetitği için bu planını gerçekleştiremedi. Ölmeden önce ise yeni Papa'ya mutlaka İznik'i ziyaret etmesi yönünde bir vasiyette bulundu.

Birinci İznik Konsili'nin İznik Gölü Bazilikası'nda yapıldığı tahmin ediliyor. 2014 yılında gölün çekilmesiyle ortaya çıkan bazilika, müze olarak kapılarını açtı. İznik Kaymakanlığı, sitesinde bu tarihi yapı için şu bilgiler yer aldı:

"Aziz Neophytos adına yapılan bazilikanın, İznik Gölü'nün sularına İS 740 yılındaki depremle gömüldüğü tahmin ediliyor. Hristiyanlık kutsal kitabı İncil'in yüzlercesi toplatılarak Matta, Markos, Luka, Yuhanna isimleri ile 4 taneye düşürüldüğü ve diğerlerinin yakıldığı 1. konsil (iznik konsili) bu bazilikada yapıldığı söylenmektedir."