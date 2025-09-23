İSTANBUL 27°C / 17°C
  • Para için kardeşini öldürdü! Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Para için kardeşini öldürdü! Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Adana'da motosikletli saldırganların hedefi olan kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada ayrıntılar ortaya çıktı. Katil, kardeşinden 600 TL alacağı olduğunu ve kardeşini korkutmak isterken öldürdüğünü iddia etti.

IHA23 Eylül 2025 Salı 17:47
Olay, 16 Eylül günü saat 19.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre E.D. (32), bir süre önce F.O.'ya 600 bin TL borç para verdi. Alacağını tahsil edemeyen E.D., F.O.'nun kardeşi Sedat Oyunlu'yu (32) iş yerinin önünde gördü. Bunun üzerine şüpheli E.D. motosikletten inmeden tabancayla Oyunlu'ya ateş açtı. Ardından E.D, Y.E.T.'nin (19) kullandığı motosikletle olay yerinden kaçtı. Sırtından yaralanan Oyunlu, kaldırıldığı hastanede öldü.

YUNANİSTAN'A KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğün Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde şüphelilerin saklandığı belirlenen adrese baskın yapan polis evde olayda kullanılan tabancayı ele geçir, şüpheliler bulunamadı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, E.D. ile motosiklet sürücüsü Y.E.T.'nin kaçış güzergâhını tespit etti. E.D.'nin karayoluyla Edirne'ye gittiği, Y.E.T.'nin ise otobüsle Antalya'ya gitmek üzere yola çıktığı belirlendi. Y.E.T, Adana-Mersin otoyolunda yakalandı. Cinayet ekipleri, E.D.'nin Yunanistan'a kaçabileceği bilgileri üzerine harekete geçti. Şüpheli İpsala'dan kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken kıskıvrak yakalandı.

"KORKUTMAK İSTEDİM"

Adana'ya getirilen şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Paramı alabilmek için korkutmak istedim. Amacım yaralamak ya da öldürmek değildi" diyerek kendini savundu. Diğer şüpheli Y.E.T. ise, "Eylemden haberim yoktu" dedi.

İfade İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelide, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

  • adana
  • kardeş
  • kardeş katili

