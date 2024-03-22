İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2024 Cuma / 13 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9996
  • EURO
    34,6373
  • ALTIN
    2228.38
  • BIST100
    9195.67
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Para için otomobilin üzerine atladı! Oyununu polis ve güvenlik kamerası bozdu
Güncel

Para için otomobilin üzerine atladı! Oyununu polis ve güvenlik kamerası bozdu

Nevşehir'de bir yayanın 'kaza süsü vermek amacıyla' otomobilin üzerine atlamasını güvenlik kamerası kaydetti.

AA22 Mart 2024 Cuma 14:50 - Güncelleme:
Para için otomobilin üzerine atladı! Oyununu polis ve güvenlik kamerası bozdu
ABONE OL

Polis ekipleri, bir otomobilin Atatürk Bulvarı'nda yayaya çarptığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

B.Ş. idaresindeki otomobilin çarptığı öne sürülen ve yerde yatan V.S. (32), polisleri görünce ayağa kalkıp, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek uzaklaşmak istedi.

V.S'den şüphelenen polis, çevredeki bir güvenlik kamerasının kaydığı incelediğinde, V.S'nin kaza süsü vermek amacıyla aracın üzerine atladığı kanaatine vararak, sürücü ve şüpheliyi emniyete götürdü.

Şikayetçi olmayan taraflar, serbest bırakıldı.

Görüntüde, V.S'nin yaya öncelikli geçitte beklediği, yaklaşan otomobilin üzerine atlayıp düştüğü görülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.