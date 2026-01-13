İSTANBUL 5°C / 3°C
  • Para karşılığı reçete skandalı: Sanıklar hakim karşısında
Para karşılığı reçete skandalı: Sanıklar hakim karşısında

Konya'da özel muayenehanesinde para karşılığı 7 binden fazla uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçetesi yazdığı iddia edilen psikiyatrist ve bağlantılı olduğu öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi.

13 Ocak 2026 Salı 15:43
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince Konya Adliyesi'nin konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu sanık psikiyatri uzmanı F. K. ile diğer 20 tutuklu sanık, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Tanık olarak dinlenen U.A, doktoru tanımadığını öne sürdü.

Bir dönem uyuşturucu kullandığını ve sonrasında yakalandığını belirten U.A, doktora bir şey yazdırmadığını iddia etti.

Söz verilen sanık F.K, insanları uyuşturucudan uzak tutmaya çalıştığını belirterek, "Bu işi ticaret olarak yapmıyordum. İnsanları tedavi etmek, uyuşturucudan kurtarmak istiyordum. Tahliyemi istiyorum." ifadesini kullandı.

Söz verilen diğer sanıklar, tahliyelerini ve beratlarını istedi.

Mahkeme heyeti, tanık ve sanık beyanlarının ardından tutuklu sanıkların tutukluluk halinin ve tutuksuz sanıkların adli kontrollerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 24 Nisan 2024'te psikiyatri uzmanı doktor F.K'nin, özel kliniğinde para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisine ulaşmış, şüphelilerin, reçeteyle temin ettikleri hapları kullandığı ve ticaretini yaptığı öne sürülmüştü.

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından Konya, Karaman, Antalya ve Ankara'da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, yakalanan 74 sanık hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla dava açılmıştı.

