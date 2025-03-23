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  • ''Para kuleleri''nin detaylarına ulaşıldı! 3 CHP'li belediyenin kasasından çıkmış
Güncel

''Para kuleleri''nin detaylarına ulaşıldı! 3 CHP'li belediyenin kasasından çıkmış

Kamuoyunda 'para kuleleri' olarak bilinen videodaki görüntülerle ilgili detaylara ulaşıldı. Kayıt dışı parayı 3 CHP'li belediyenin kasasından çıktığı belirlendi.

Akşam Gazetesi23 Mart 2025 Pazar 08:59 - Güncelleme:
''Para kuleleri''nin detaylarına ulaşıldı! 3 CHP'li belediyenin kasasından çıkmış
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni binasını ödemesi olarak lanse edilen paralardan 6 milyon TL'sinin Beylikdüzü Belediyesi, 3 milyon TL'sini Beşiktaş Belediyesi, 800 bin lirasını da Şişli Belediyesi'nin gönderdiği öğrenildi.

PARALAR ÇANTACILARA

Teknik takipte paravan şirketin sahiplerinin paraları bankadan nakit çektiği; İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş'le İmamoğlu'nun şahsi çantacısı Vedat Şahin'e elden teslim ettikleri tespit edildi.

GİZLİ KASA KALFA ADEM

Adem Soytekin, Hüseyin Köksal ve Ali Nuhoğlu'nun gizli kasa görevi üstlendiği öne sürüldü. İddiaya göre; Adem Soytekin, İmamoğlu İnşaat'ta kalfa olarak sigortalı görünürken İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduktan sonra hayatın olağan akışına aykırı finansal faaliyetler içerisinde yer aldı. İmamoğlu İnşaat'ın 8 taşınmazı bedelsiz şekilde Soytekin'e aktarıldı.

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