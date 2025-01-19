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Para uğruna ellerini kana buladılar! 17 yaşındaki çocuğu hedef alanlar yakalandı

Adıyaman'da 5 şüpheli, para karşılığı 17 yaşındaki bir çocuğu hedef aldı. Silahla ateş edilen çocuk hastaneye kaldırılırken 5 şahıstan 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

IHA19 Ocak 2025 Pazar 22:07 - Güncelleme:
Para uğruna ellerini kana buladılar! 17 yaşındaki çocuğu hedef alanlar yakalandı
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Edinilen bilgilere göre, bir hafta önce Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Parkı yakınlarında kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki A.M.'ye bir araç içerisinden silahla ateş açılmıştı. Bacağından yaralanan A.M., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaşanan olay sonrasında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

KAR MASKESİ TAKMIŞLAR

Yapılan çalışmalar neticesinde O.D., E.İ., S.K., M.Ş. ve B.D. isimli şüphelilerin İstanbul'dan Adıyaman'a geldikleri, şahısların Adıyaman'da kendi araç plakalarını sökerek kentte park halindeki bir başka otomobilin plakalarını çalıp, o plakaları kendi araçlarına taktığı ve olay esnasında kar maskesi kullandıkları tespit edildi.

Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda şahısların olay sonrası Kastamonu'ya gittikleri belirlendi. Polis ekiplerinin Kastamonu'da yaptığı operasyon sonucunda şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan şahısların adreslerinde, olayda kullanılan tabanca ve kar maskeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Adıyaman'a getirilen ve burada işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Burada mahkemeye sevk edilen şahıslardan O.D., E.İ. ve B.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Ş. ve S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şahıslara para karşılığında olayı gerçekleştiren ismi öğrenilemeyen şahsın, A.M.'nin yakınlarıyla yaklaşık 2 yıl önce yaşadığı silahlı kavga olayının intikamını almak için bu olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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