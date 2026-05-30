Güncel

Para uğruna kendi çocuklarını istismar ettiler: Rezilliğin faili anne tutuklandı

İzmir'de sosyal medya üzerinden bir çocuğa ait müstehcen içeriklerin paylaşıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan anne tutuklandı. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan hala ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA30 Mayıs 2026 Cumartesi 21:28 - Güncelleme:
Alınan bilgiye göre, sosyal medya üzerinden küçük bir çocuğa ait müstehcen içeriklerin paylaşıldığı bilgisi üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Ekipler, mağdurun 11 yaşındaki A.A, şüphelilerin ise anne G.A. ile baba Y.A. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla anne gözaltına alınırken, babanın ceza infaz kurumunda olduğu belirlendi. Çocuk ise İzmir Çocuk İzlem Merkezi'ne sevk edildi.

Öte yandan, olayla ilgili dijital materyallere el konuldu.

Çocuğun pedagog eşliğinde alınan ifadesinin ardından halası M.V. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne G.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli hala M.V. hakkında ise adli kontrol tedbiri kararı verildi.

