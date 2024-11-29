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  • 'Parada sahtecilik' operasyonlarında 104 kişi tutuklandı
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'Parada sahtecilik' operasyonlarında 104 kişi tutuklandı

2024 yılının 10 ayında 'parada sahtecilik' suçuna yönelik 340 operasyonda 104 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.

AA29 Kasım 2024 Cuma 19:10 - Güncelleme:
'Parada sahtecilik' operasyonlarında 104 kişi tutuklandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yılın 10 ayında "parada sahtecilik" suçuna yönelik 32'si planlı olmak üzere 340 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

ÇOK SAYIDA SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 104 şüphelinin tutuklandığını, 48 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiğini ifade eden Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlükleri KOM şube müdürlüklerince yapılan operasyonlar sonucu 1 milyon 479 bin 260 lira, 352 bin 576 ABD Doları ve 3 milyon 613 bin 550 avro değerinde sahte para ele geçirildi." bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, operasyonlarda ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 2 matbaanın da deşifre olduğunu kaydetti.

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