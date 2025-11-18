İSTANBUL 22°C / 15°C
  • Paralar seçim propagandasına! ''Eko-Sistem''den rüşvet listesi
Güncel

İBB iştiraki Ağaç A.Ş.'ye yönelik iddianame, rüşvet paralarının seçim propagandasında kullanıldığını ortaya koydu. Müteahhitlerden ne kadar rüşvet talep edileceğine ilişkin liste bile hazırlandığı tespit edildi.

18 Kasım 2025 Salı
İBB'ye bağlı iştirak şirketi Ağaç A.Ş.'nin rüşvet çarkına nasıl dahil olduğu iddianamede anlatıldı. "Sistem"e finansal destek sağlamak için Ağaç A.Ş. ile iş yapan müteahhitlerden, yaptıkları işle orantılı olarak düzenli bir şekilde rüşvet talep edildi.

2019'da Ağaç A.Ş. Genel Müdürü olarak atanan Ali Sukas ve yönetici Ümit Polat, ne kadar rüşvet talep edileceğine ilişkin liste bile hazırladı. Müteahhitler, Sukas'ın kasası Hüsnü Yüksel Tunar'a yönlendirildi. Hediye kartları, alışveriş kartları ve para talebinde bulunuldu. Elde edilen kartlar İmamoğlu Suç Örgütü tarafından kullanıldı. Sabah'ın haberine göre, Rüşvetin neden istendiği yönündeki sorulara Sukas'ın, "Bizi yukarıdan sıkıştırıyorlar. Ertan Yıldız talep ediyor. Seçim desteği, yukarısının ciddi baskısı var" dediği iddianamede yer aldı.

Ali Sukas

Müteahhitler, Sukas'ın kasası Hüsnü Yüksel Tunar'a yönlendirildi. Hediye kartları, alışveriş kartları ve para talebinde bulunuldu. Elde edilen kartlar İmamoğlu Suç Örgütü tarafından kullanıldı.

Ertan Yıldız, Ekrem İmamoğlu

