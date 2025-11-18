İBB'ye bağlı iştirak şirketi Ağaç A.Ş.'nin rüşvet çarkına nasıl dahil olduğu iddianamede anlatıldı. "Sistem"e finansal destek sağlamak için Ağaç A.Ş. ile iş yapan müteahhitlerden, yaptıkları işle orantılı olarak düzenli bir şekilde rüşvet talep edildi.

2019'da Ağaç A.Ş. Genel Müdürü olarak atanan Ali Sukas ve yönetici Ümit Polat, ne kadar rüşvet talep edileceğine ilişkin liste bile hazırladı. Müteahhitler, Sukas'ın kasası Hüsnü Yüksel Tunar'a yönlendirildi. Hediye kartları, alışveriş kartları ve para talebinde bulunuldu. Elde edilen kartlar İmamoğlu Suç Örgütü tarafından kullanıldı. Sabah'ın haberine göre, Rüşvetin neden istendiği yönündeki sorulara Sukas'ın, "Bizi yukarıdan sıkıştırıyorlar. Ertan Yıldız talep ediyor. Seçim desteği, yukarısının ciddi baskısı var" dediği iddianamede yer aldı.

