  • Paralar toplanıp iç edildi! CHP'li belediyeden ''kurban bağışı'' vurgunu
Güncel

Paralar toplanıp iç edildi! CHP'li belediyeden ''kurban bağışı'' vurgunu

Bolu Belediye Başkanı ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Tanju Özcan ile yönetim kurulu üyesi Ali Sarıyıldız'ın tutuklu bulunduğu soruşturma dosyasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. BolSev Vakfı üzerinden 2025 yılında 'kurban bağışı' adı altında para toplandığı ancak tek bir kurbanlık dahi alınmadığı iddia edildi. Sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla 2 kişi gözaltına alındı.

IHA10 Nisan 2026 Cuma 11:04
Bolu Belediyesi'ne bağlı BolSev Vakfı'na yönelik yürütülen ve Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Ali Sarıyıldız'ın tutuklandığı soruşturma derinleşiyor. 2025 yılında BolSev Vakfı tarafından vatandaşlardan kurban kesimi amacıyla bağış toplandı.

Vakıf kayıtlarında kurbanlık hayvan alımı ya da kesimine dair tek bir işlem dahi yapılmadığı iddia edildi.

Vakfın sosyal medya hesapları üzerinden "Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak" ifadeleriyle çağrı yapıldı.

Yürütülen dosya kapsamında bağışların bu amaçla kullanılmadığı ifade edildi. Tutuklu bulunan BolSev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız'ın ifadesinde, "Bağışı kurban kesmek için değil, öğrencilere burs vermek için topladık" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

Soruşturma dosyasında şu ana kadar 36 kişinin mağdur sıfatıyla yer aldığı öğrenildi. Bu kapsamda sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından vakıf yönetiminde yer alan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen 2 kişinin işlemleri devam ediyor.

