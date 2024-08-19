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Paramotorlu teröristlere imha! Arkasındaki ülkeyi açıkladı: Değilse derhal yalanlasınlar

Paramotorla Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye girmeye çalışan 4 teröristi Akıncı TİHA buldu, Atak etkisiz hale getirdi. Hain girişimin arkasında ABD'nin olduğunu öne süren Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, 'Paramatorlara eğitimi CENTCOM'un verdiğini düşünüyorum. Değilse bunu derhal yalanlamaları lazım. Türkiye ve Irak arasında imzalanan anlaşmadan 2 gün sonra bu hadise belli bir mesajı gerektiriyor. Yani Amerikan makamları Türkiye ile Irak'ın yapmış olduğu Bağdat ve Başika'daki İleri Karargah Terörle Mücadele Merkezi'nden rahatsız oldu.' dedi.

19 Ağustos 2024 Pazartesi 08:04 - Güncelleme:
Paramotorlu teröristlere imha! Arkasındaki ülkeyi açıkladı: Değilse derhal yalanlasınlar
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Irak'ın kuzeyinden paramotor kullanarak Türkiye'ye geçen 4 terörist, AKINCI TİHA tarafından havada tespit edildi. Eylem hazırlığındaki hainler, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın katıldığı CNN Türk canlı yayınında paramotor kullanarak saldırı hazırlığında olan 4 teröristin girişimi ve arkasındaki ülke hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın

Caşın şu ifadeleri kullandı:

Burada birinci şüpheli CENTCOM'un olduğunu düşünüyorum. Saldırı Suriye'den değil Irak'tan geliyor. Çünkü harekat daha zor, tespit de daha zor. Ama şunu biliyoruz ki güvenlik kameralarının dışında gökyüzündeki İHA ve SİHA'larımız 7/24 buraları takip ediyor. Yeni kameralarımızla sisten ve kötü hava şartlarında gizlenebilecek ögeler rahatlıkla yakalanabiliyor. Paramatorlara eğitimi CENTCOM'un verdiğini düşünüyorum. Değilse bunu derhal yalanlamaları lazım. Uzmanların parçaları inceleyip arkasındaki ülkeye de nota verilmesi lazım. Çok ciddi son derece stratejik bir sızma harekatıdır.

Türkiye ve Irak arasında imzalanan anlaşmadan 2 gün sonra bu hadise belli bir mesajı gerektiriyor. Yani Amerikan makamları Türkiye ile Irak'ın yapmış olduğu Bağdat ve Başika'daki İleri Karargah Terörle Mücadele Merkezi'nden rahatsız oldu.

M-16 tüfeği Amerikan tüfeği olduğuna göre eğitimini de Amerikan askerlerinin verdiği ortaya çıktı. yani burada suç sabit, delil sabit. Ben ABD'nin İsrail ile ortak hareket ettiğini düşünüyorum.

Paramotorla eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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