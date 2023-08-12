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  • Parasını kestiği Halk TV'ye konuşan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na kapıyı yine kapattı
Güncel

Parasını kestiği Halk TV'ye konuşan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na kapıyı yine kapattı

Seçim hezimetinin ardından 'değişim' isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında koltuk kavgası başladı. Kriz, fondaş medyaya da sıçrarken Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na destek veren ve kendisini eleştiren Halk TV ile tüm anlaşmaları feshederek ve parayı kıstı. Ancak tüm bu gelişmelerin ardından geri adım atan Kılıçdaroğlu, CHP'yi desteklemesi için fonladığı Halk TV'ye verdiği röportajda İmamoğlu'na bir kez daha genel merkezin kapısını kapattı.

12 Ağustos 2023 Cumartesi 13:28 - Güncelleme:
Parasını kestiği Halk TV'ye konuşan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na kapıyı yine kapattı
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Seçimlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim kavgası başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdı. 'Baba-oğul' imajı çizen ikili arasında koltuk kavgası yaşandı.

Genel başkanlık koltuğu için yaşanan kavga İstanbul'a hatta CHP'nin fondaş medyasına kadar uzandı.

KILIÇDAROĞLU KOLTUĞU BIRAKMIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini devirmek için medya baskısı yapan hatta CHP'li kritik isimlerle darbe toplantısı bile düzenleyen Ekrem İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak hamleler yaptı.CHP'nin fonladığı Halk TV'yi hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hem CHP'den destek alıyor hem partiyi karıştırıyorlar. Sabah akşam CHP'yi konuşuyorlar. Tanju Özcan burada eylem yapıyor, canlı veriyorlar" ifadesini kullandı.

HALK TV'YE PARAYI KESTİ!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem de Halk TV ile CHP arasındaki tüm sözleşmelerin feshedildiğini açıkladı.

Ancak Kemal Kılıçdaroğlu, bu karardan günler sonra geri adım attı. Parasını kestiği Halk TV'ye röportaj verdi yerel seçim ve koltuk kavgası hakkında ilginç açıklamalar yaptı.

Önce fonladığı, ardından kendisine destek vermediği için parasını kestiği Halk TV'ye verdiği röportajda, 'özgür basın' vurgusu yapması kafaları karıştırdı...

Kendisini eleştiren Halk TV'ye "Hem CHP'den destek alıyor hem partiyi karıştırıyorlar" diyerek tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Özgür gazetecilik yapanlar susturulmak isteniyor" sözleri üzerine sosyal medyada 'Bay Kemal yine kendisiyle çelişiyor' yorumu yapıldı.

İMAMOĞLU'NA ADAYLIK MESAJI

Kemal Kılıçdaroğlu, koltuk kavgası yaşadığı Ekrem İmamoğlu'na da mesaj yolladı. İmamoğlu'na bir kez daha 'İstanbul'da kal' mesajı gönderen Kılıçdaroğlu'nun, "CHP'li belediyelerimiz çok başarılı" yorumunu yapması dikkatlerden kaçmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır yenilgi alan 8'li koalisyon ortaklarına da seslendi. Adaylığını bile desteklemeyen, seçimlerin ardından 'CHP son tercihimdi' diyen ortaklarına "Türkiye'yi düşünen muhalefet partileri bir araya gelir" mesajı gönderdi.

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