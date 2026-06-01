İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2026 Pazartesi / 16 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9242
  • EURO
    53,564
  • ALTIN
    6669.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Paraşütüyle dere yatağına düşen vatandaş 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Güncel

Paraşütüyle dere yatağına düşen vatandaş 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Çorum'da havada yamaç paraşütünün dolaşması sonucu dere yatağına çakılan sağlık personeli, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından bulunarak yaralı kurtarıldı.

IHA1 Haziran 2026 Pazartesi 08:17 - Güncelleme:
Paraşütüyle dere yatağına düşen vatandaş 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
ABONE OL

Olay, Merkez ilçeye bağlı Çalyayla köyü Koparanceviz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kösedağ mevkiinden yamaç paraşütüyle havalanan 33 yaşındaki sağlık personeli Radi Aktaş, havada paraşütünün dolaşması sonucu irtifa kaybederek dere yatağına düştü. Kazanın ardından yaralanan paraşütçü, cep telefonuyla kendi konum bilgisini paylaşarak yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Paylaşılan konuma doğru harekete geçen ekipler, olumsuz arazi şartları nedeniyle yaklaşık 5 saat süren çalışmanın neticsinde yaralıya ulaştı. Soğuktan korunmak ve donmamak için bazı kıyafetlerini çıkardığı belirlenen Aktaş'a olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Araçların ulaşamadığı sarp ve zorlu dere yatağından sedyeyle çıkarılan Aktaş, kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 1 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sağlık personeli Aktaş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen Aktaş tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayram yolunda maganda dehşeti: Ailenin yolunu kesip sürücüye saldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.