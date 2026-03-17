Türkiye genelinde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ağlarına yönelik kapsamlı bir operasyon daha gerçekleşti. Eskişehir'den koordine edilen ve 18 ili kapsayan eş zamanlı baskınlarda, sahte ilanlar üzerinden milyarlarca liralık vurgun yapan organize bir yapı çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin büyük bölümü adliye önüne çıkarıldı.

ESKİŞEHİR MERKEZLİ 18 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 58 GÖZALTI

Eskişehir merkezli 18 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 58 şüpheliden, aralarında 9 kadının da bulunduğu 49 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı desteğiyle "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması" suçlarına yönelik Eskişehir merkezli 18 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 58 şüpheliden 49'u adliyeye sevk edildi.

8 PARAVAN ŞİRKETLE 8,7 MİLYAR LİRALIK KARA PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Eskişehir merkezli; Adana, Adıyaman, Antalya, Batman, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Sinop, Şırnak, Tekirdağ ve Yalova'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda yakalanan zanlıların, sahte ilanlarla araç ve yedek parça satışı adı altında vatandaşları dolandırarak yaklaşık 8,7 milyar lira haksız gelir elde ettikleri, bu tutarın 1,2 milyar liralık işlem hacmini ise 8 ayrı paravan şirket üzerinden yönettikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9'u kadın toplam 49 şüpheli, sabah saatlerinde sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.