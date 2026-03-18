  • Paravan şirketler üzerinden milyarlık vurgun: 18 ilde düğmeye basıldı
Güncel

Paravan şirketler üzerinden milyarlık vurgun: 18 ilde düğmeye basıldı

Sahte araç ve yedek parça ilanlarıyla vatandaşları dolandırarak 8,7 milyar lira haksız gelir elde eden şebekenin 8 paravan şirket üzerinden 1,2 milyar liralık işlem hacmi yönettiği belirlendi. Eskişehir merkezli 18 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 32'si tutuklanırken 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

IHA18 Mart 2026 Çarşamba 10:58
Eskişehir merkezli geniş çaplı bir yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu, 18 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşti. Sahte ilanlar üzerinden milyarlarca liralık vurgun yapan organize yapıya yönelik soruşturma, çok sayıda tutuklama kararıyla sonuçlandı. Operasyon, Türkiye'nin en büyük çaplı siber dolandırıcılık davalarından biri olarak kayıtlara geçti.

ESKİŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE 18 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Eskişehir merkezli 18 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda kapsamında adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı desteğiyle Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması suçlarına yönelik Eskişehir merkezli 18 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 58 şüpheliden 49'u dün adliyeye sevk edildi.

8 PARAVAN ŞİRKETLE 8,7 MİLYAR LİRALIK VURGUN: 32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sahte ilanlarla araç ve yedek parça satışı adı altında vatandaşları dolandırarak yaklaşık 8,7 milyar lira haksız gelir elde ettikleri, bu tutarın 1,2 milyar liralık işlem hacmini ise 8 ayrı paravan şirket üzerinden yönettikleri tespit edilen şüphelilerden 32'si tutuklandı. Şüphelilerden 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

