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Parçalanıp satılacaktı, jandarma buldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde parçalanarak satılmak için çalınan lüks araç, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

IHA15 Mayıs 2022 Pazar 14:32 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.T. isimli şahsın lüks aracının çalındığı ihbarı üzerine bölgede araştırma çalışması başlattı.

Ekipleri yaptıkları araştırmada, aracın parçalanmak üzere çekici ile İzmir'e götürüleceği ve Çakalazmağı mevkiinde bekletildiği bilgisine ulaşıldı. Bölgeye operasyon düzenleyen 9. JASAT ekipleri, lüks aracı çekiciye yüklenmiş halde seyir halindeyken durdurdu. Operasyonda H.A., Ö.G., Ü.E. ve G.T. gözaltına alındı.

Aracı bulunan araç sahibi A.T., jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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