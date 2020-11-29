29 Kasım 2020 Pazar 17:02 - Güncelleme: 29 Kasım 2020 Pazar 17:02

Parçalı ay tutulması için geri sayım başladı. Ay tutulmasını izlemek isteyen birçok kişi, tutulmanın Türkiye'den görülüp görülmeyeceğini ve 30 Kasım ay tutulması hakkındaki bilgileri araştırıyor. Tutulmalar çok eskiden beri bilinen gök olaylarıdır. Yer ve Ay, diğer gezegenler gibi Güneş’ten aldıkları ışınları yansıtarak kendilerini gösterirler. Peki Parçalı ay tutulması ne zaman? 30 Kasım ay tutulması saat kaçta?

PARÇALI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

30 Kasım 2020’deki Parçalı Ay Tutulması 07.30-11.56 saatleri arasında gerçekleşecek.

30 KASIM AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?

Bu sene üçüncü kez yaşanacak olan ay tutulması çıplak gözle izlenebilecek ancak ülkemizden görülemeyecek.

30 Kasım ay tutulması Avrupa’nın kuzey batısı, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Asya, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyi ve Pasifik Okyanusu’ndan görülebilecek.

Tutulma Avrupa’nın kuzey batısı, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Asya, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyi ve Pasifik Okyanusu’ndan görülebilecek.

AY TUTULMASI NEDİR VE NEDEN OLUR?

Ay, Yer çevresinde; Yer, Ay ile birlikte Güneş çevresinde yörünge hareketlerini yaparken Güneş’e dönük yüzleri aydınlık, öbür yüzleri karanlıktır ve karanlık tarafta uzayda birer gölge konisi oluştururlar.

Ay, Yer’in gölge konisine girdiğinde Ay tutulması, Ay’ın gölge konisi Yer üzerine düştüğünde ise Güneş tutulması meydana gelir. Özetle, Ay ve Güneş Tutulmaları Ay, Güneş ve Yer’in uzayda birbirlerine göre konuşlanmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

EN ÖNEMLİ GÖK OLAYI GÜNEŞ TUTULMASI 14 ARALIK’TA

2020’nin en önemli gök olayı ise 14 Aralık 2020’deki Tam Güneş Tutulması olacak. Ancak bu tutulma da Türkiye’den görülemeyecek. Genel zaman ile 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek Tam Güneş Tutulması, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Afrika’nın güneydoğusundan izlenebilecek. Tutulmanın tam olarak görülebileceği tek kara parçası ise Güney Amerika. Güney Amerika’da da Arjantin olacak.