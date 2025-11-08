Parfüm deposunda facia: 6 can kaybı! Soruşturma başlatıldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir kozmetik fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Aktaş, "Yangının neden çıktığı itfaiye raporuyla beraber açıklığa kavuşacak." dedi.

Valilikten yapılan açıklamada da Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, emniyet, sağlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin sevk edildiği ifade edildi.

Yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralıya acil şifalar dilendi.

Açıklamada, itfaiyenin müdahalesi sonucu yangının söndürüldüğü, soğutma çalışmaları ve incelemelerin ise devam ettiği kaydedildi.



VALİ AKTAŞ: YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Dilovası'nda kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kozmetik fabrikasında yangının meydana geldiği Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ne gelerek Vali İlhami Aktaş'tan bilgi aldı.

Memişoğlu, Aktaş ve beraberindeki AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kaymakam Metin Kubilay, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve diğer yetkililerle bir süre görüştü.

Vali Aktaş, gazetecilere, Dilovası'nda bu sabah saat 09.00 sıralarında yangın meydana geldiğini belirterek, "Yangında maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik. Bu olayda yine 1 vatandaşımızın durumu yanık sebebiyle ağır olmakla birlikte 4 yaralımız var. Hastalarımızın biri, Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki yanık ünitesinde tedavi altına alınacak. Diğer yaralılarımızın durumu, diğer yaralımıza göre nispeten iyi, onların da tedavisi devlet hastanesinde devam ediyor." dedi.

Ekiplerin olayın ilk anından itibaren yangını söndürme, arama kurtarma, yaralıları çıkarma ve cenazelere ulaşma faaliyetlerini icra ettiğini ifade eden Aktaş, yangının çok kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldüğünü söyledi.

"Cumhuriyet savcılarımızın koordinesinde emniyet müdürlüğümüz, itfaiye dairemiz ve AFAD yangının çıkış sebebiyle ilgili gerekli araştırma ve incelemeleri yapıyorlar." ifadesini kullanan Aktaş, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Basın mensubunun "Ölenlerin kimlikleri belirlendi mi?" sorusu üzerine Aktaş, çalışmaların devam ettiğini, netleşince açıklama yapılacağını bildirdi.

Çalışanların yaşlarının küçük olup olmadığının sorulmasına ilişkin Aktaş, yanık olduğu için şu anda ellerinde bilgi olmadığını ifade ederek, tespitinin yapılıp sonrasında bilgi verilmesi gerektiğini kaydetti.

Aktaş, "İşletmede tam çalışan sayısı belli mi?" sorusuna, fabrikada çalışıp yangından sağ olarak kurtulanların olduğu yanıtını verdi.

İş yerinin ruhsatının bulunduğunu belirten Aktaş, fabrikada sigortasız çalışan olup olmadığının sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Bununla ilgili Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla da görüştük, talimatları verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürümüze de talimatımızı verdik, Çalışma Genel Müdürlüğümüzden de incelemeler yapılıyor. Olay çıkış sebebiyle, işletmenin durumuyla, idari işlemleriyle beraber her türlü araştırılacak ve gün yüzüne çıkarılacak. Kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, bir Cumhuriyet başsavcıvekili, iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirdi.

Tunç, Yargı Teşkilatı Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Antalya'da, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nda Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Yangınla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatıldı. Bir Cumhuriyet başsavcıvekili, iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. Olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bir daha böyle acılar yaşamamamızı temenni ediyorum. Gerekli adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam edecektir. Bu konuda sorumluluğu bulunanlarla ilgili gerekli kararlar elbette verilecektir. Tekrar başımız sağ olsun."

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamanın soruşturulması için müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.