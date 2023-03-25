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Parfüm şişesinde kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'ndaki bir uyuşturucu kuryesine yönelik operasyonunda parfüm şişesine gizlenmiş 4 kilo 707 gram kokaine el konuldu.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 12:45 - Güncelleme:
Parfüm şişesinde kokain ele geçirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri risk analizinde Sao Paolo-İstanbul seferini yapan uçaktaki bir yolcuyu mercek altına aldı.

Şahsın İstanbul Havalimanı'nı transit olarak kullanarak başka bir ülkeye geçiş yapacağını tespit eden ekipler, uçağın iniş yapmasının ardından fiziki takibe başladı. Eş zamanlı olarak şüpheli şahsın valizleri, x-ray taramasından geçirildi.

Valizlerde şüpheli yoğunluk bulunduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler operasyon planladı.

İki valiz banda verilerek şahsın beklemekte olduğu yolcu salonuna gönderildi. Yolcu salonunda bekleyen ikinci ekip, şüphelinin, valizlerini banttan almasını bekledi. Şahsın, valizini almasının ardından ekiplerce müdahale edilerek üst ve eşya araması gerçekleştirildi.

Arama sırasında Brezilya uyruklu şahsın valizlerinden birinin içerisindeki çeşitli markalara ait parfüm, roll-on ve şampuan şişeleri ekiplerin dikkatini çekti. Söz konusu eşyalar kontrol edildiğinde içlerine likit ve toz halde uyuşturucu olduğundan şüphelenilen maddeler yerleştirildiği anlaşıldı.

Analiz neticesinde anılan maddelerin kokain olduğu tespit edildi. Operasyonda toplam 4 kilo 707 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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